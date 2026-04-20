Urgente!

Ecuador y la DEA buscan fortalecer cooperación antidrogas
Alerta de tsunami: sismo de magnitud 7,4 sacude Japón
Número de vehículos aéreos no tripulados registrados en China aumenta 51% en 2025
Sopladora vuelve al 100 %: Ecuador recupera potencia clave y refuerza su seguridad energética
April 20, 2026

Ecuador y la DEA buscan fortalecer cooperación antidrogas

  • abril 20, 2026
  • 0
  • 79
  • 2 Min Read

Daniel Noboa se reunió con el administrador de DEA, Terry Cole, para fortalecer su cooperación en el combate al crimen organizado y el narcotráfico.

El presidente de EcuadorDaniel Noboa, se reunió con el alto funcionario de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, para fortalecer la cooperación antidrogas entre Estados Unidos y el país andino, informaron este domingo (19.04.2026) autoridades.

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador informó que el encuentro se produjo el sábado en la ciudad costera de Guayaquil, la más grande del país, y que se centró en discutir «estrategias para profundizar» el trabajo conjunto antinarcóticos.

Además, el alto funcionario estadounidense también se reunió con el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, y con líderes de la cúpula militar y policial.

«Esta visita de alto nivel subraya el compromiso de los Estados Unidos de fortalecer las fuerzas de seguridad y las capacidades de aplicación de la ley del Ecuador para combatir el crimen organizado y el narcotráfico», informó la Embajada de sus redes sociales. 

Principal socio de EE.UU.

Ecuador es el principal socio de Estados Unidos en la región en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La relación entre ambos se ha intensificado en los últimos meses en el ámbito de la seguridad, con operaciones conjuntas, intercambio de inteligencia y el fortalecimiento de la presencia de agencias estadounidenses en apoyo a las fuerzas locales para atacar a las bandas criminales.

Ecuador vive su peor crisis de violencia, tras haber cerrado el 2025 con un récord de homicidios, al contabilizar 9.235; una situación que el Gobierno ha atribuido a la disputa de poder y territorio entre grupos criminales, ligadas principalmente al narcotráfico.

Con información de DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020