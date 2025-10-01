«Si tocan a Venezuela, nos tocan a nosotros»: Maduro se hace eco del respaldo militar regional frente a EE.UU.

«A buen entendedor, que le suenen las palabras», declaró el presidente venezolano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que ha recibido mensajes de «admiración» de filas militares de diversos países de Suramérica en respuesta a la reciente movilización naval de Estados Unidos en el mar Caribe.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.Jesús Vargas / Gettyimages.ru

El mandatario venezolano hizo estas declaraciones durante una lección magistral con motivo de la apertura del año pedagógico 2025-2026 en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV).

Según Maduro, estos mensajes expresan solidaridad y advierten: «Si tocan a Venezuela, nos tocan a nosotros y tocará nuevamente unirse en un solo Ejército, unido libertador de Suramérica, para enfrentar cualquier agresión imperialista, tocará. A buen entendedor, que le suenen las palabras».

Agresión de EE.UU. en el Caribe

En agosto, medios internacionales informaron sobre un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe , supuestamente para enfrentar a los cárteles de la droga. Paralelamente, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano bajo la acusación —nunca sustentada— de liderar un «cártel de narcotráfico».

Tras el despliegue militar estadounidense, los cancilleres de bloques como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) han pedido que se respete la declaración de la región como una zona de paz.

Hasta el momento, Washington afirma haber bombardeado tres embarcaciones en el Caribe, que han dejado al menos 17 víctimas mortales. Maduro sostiene que su país es presa de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. en interés de propiciar un «cambio de régimen».

Otros mandatarios de la región como Miguel Díaz-Canel (Cuba), Luis Arce (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y Gustavo Petro (Colombia), consideran que no existe evidencia alguna que sirva de base a la acusación estadounidense contra Maduro, mientras que sí son públicas las apetencias del país norteamericano por dominar recursos estratégicos presentes en el hemisferio occidental.

