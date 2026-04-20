Número de vehículos aéreos no tripulados registrados en China aumenta 51% en 2025

BEIJING, La flota de vehículos aéreos no tripulados registrados en China alcanzó cerca de 3,29 millones de unidades al final de 2025, lo que representa un aumento interanual del 51 por ciento, según datos publicados por la Administración de Aviación Civil de China.

Las horas de vuelo de dichos aparatos se dispararon hasta los 45,3 millones en 2025, un 69,9 por ciento más que en el año anterior, según indicó la administración en su boletín estadístico sobre el desarrollo de la industria de la aviación civil.

En el último día del año pasado, China contaba con 65 aerolíneas de transporte, 4.574 aviones de transporte de aviación civil y 5.488 rutas aéreas regulares.

En cuanto al tráfico de pasajeros y carga, en 2025 la industria china de la aviación civil gestionó más de 770 millones de viajes de pasajeros y más de 10 millones de toneladas de carga y correo, lo que supone aumentos interanuales del 5,5 y del 13,3 por ciento, respectivamente.

Tanto el tráfico de pasajeros como el de carga en rutas internacionales crecieron más del 20 por ciento.

Para el final del año pasado, la parte continental de China tenía 270 aeropuertos de transporte, lo que supone un aumento neto de siete con respecto a 2024.

De ellos, 41 gestionaban un flujo anual de pasajeros de 10 millones o más.

Con información de Xinhua