¿Allana Trump el camino a la candidatura de J.D. Vance?

El inquilino de la Casa Blanca ha elogiado a su vicepresidente como su heredero político «más probable» para abanderar al Partido Republicano en los comicios de 2028.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, está acumulando donaciones para el fondo político del vicepresidente J.D. Vance, recoge NBC News.

Según el medio, el mandatario está destinando el 5 % de las donaciones recaudadas por correo electrónico y en su página web al comité de acción política (PAC) de Vance, Working for Ohio, lo que le ha generado 245.000 dólares entre mayo y junio.

El acuerdo se estableció la pasada primavera, tras el nombramiento por Trump de Vance como director de finanzas del Comité Nacional Republicano (RNC), con el objetivo de asegurar fondos para el pago de personal y otros gastos generales del comité, mientras el vicepresidente centra su recaudación a nivel nacional, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto a NBC News.

Además de dinero, el mecanismo proporciona al PAC de Vance datos sobre los donantes activos de Trump, útiles para futuras campañas.

Si bien Vance ha sido elogiado por Trump como su heredero político «más probable» para abanderar al Partido Republicano en los comicios de 2028, el líder republicano no ha expresado un respaldo formal.

«Es demasiado pronto, obviamente, para hablar de eso, pero, sin duda, [Vance] está haciendo un gran trabajo y, probablemente, sería el favorito en este momento», dijo el mes pasado Trump a un periodista en la Casa Blanca, tras asegurar que «probablemente» no se postulará a un tercer mandato.

