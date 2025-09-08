Urgente!

Partido Ecuador vs. Argentina: cierres viales y cambio en rutas de buses en zona del estadio Monumental
La dura advertencia de Fernández de Kirchner a Milei tras la derrota en Buenos Aires
¿Allana Trump el camino a la candidatura de J.D. Vance?
China alberga más de 5.000 empresas de IA 
Desde el balcón de la residencia donde cumple prisión domiciliaria, la expresidenta se mostró en plena celebración.

La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) le hizo una serie de recomendaciones al presidente de Argentina, Javier Milei, luego de la derrota que el oficialismo sufrió en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

«¿Viste Milei? Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis», advirtió en un posteo en sus redes sociales.

El comentario apareció después de que se confirmara que Fuerza Patria, la alianza peronista donde ella es una de las principales líderes, se impuso en la votación con una contundente diferencia de 13,5 puntos sobre el partido oficialista La Libertad Avanza (LLA).

La referencia de Fernández de Kirchner se debe a que, durante la campaña, el Gobierno de Milei usó el lema «Kirchnerismo nunca más», lo que provocó una oleada de repudio ya que distorsionaba el título del informe de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).

«Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco [es gratis]», agregó la exvicepresidenta (2019-2023), al recordar que Milei aseguró que en esta elección y en las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre el Gobierno le pondría «el último clavo al cajón del kirchnerismo».

Culpas

Fernández de Kirchner también citó los escándalos que rodearon a Milei previo a los comicios. «Señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3 % de coima de sus medicamentos, es letal«, dijo en torno a la causa judicial que involucra a Karina Milei en una supuesta red de sobornos, que aún debe dirimirse en tribunales.

Además, culpó a las medidas económicas del actual Gobierno de provocar que la ciudadanía se endeude para pagar comida, alquileres y medicamentos. «Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy», señaló la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenada en un polémico juicio por corrupción.

«Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el [ministro] Toto Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero'», ironizó en el fin de su mensaje.

Fernández de Kirchner no solo escribió. En cuanto se oficializaron los resultados, la política salió a bailar al balcón de su departamento y saludó a los miles de militantes peronistas que se acercaron para festejar con ella.

Con información de Agencia RT

