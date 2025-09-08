Partido Ecuador vs. Argentina: cierres viales y cambio en rutas de buses en zona del estadio Monumental

Este martes desde las 18:00 se desarrollará el partido en el estadio Monumental de Barcelona Sporting Club, en el oeste de Guayaquil.

Este martes, 9 de septiembre, en Guayaquil, la selección ecuatoriana de fútbol disputa su último partido de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Se medirá al combinado de Argentina, actual campeón del mundo.

Desde las 00:01 de este martes, 9 de septiembre, se aplican cierres viales y desvíos en los alrededores de estadio Monumental por el partido entre Ecuador y Argentina. Foto: José Beltrán

Una alta concurrencia de espectadores se espera en el estadio Monumental de Barcelona, escenario escogido para este encuentro programado para las 18:00.

Para ello, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil dispondrá de una serie de cambios viales en la avenida Barcelona y vías aledañas para mantener el orden y la seguridad.

A las 00:01 del mismo día se espera restringir el tránsito vehicular en el tramo comprendido entre la avenida Rodríguez Bonín (redondel de la Policía Judicial) y la avenida José María Velasco Ibarra (a la altura del puente de la 17).

La ATM desplegará un contingente de 72 agentes de tránsito y 28 unidades, entre patrullas y motocicletas, a fin de controlar el paso vehicular y peatonal.

Estos accesos estarán restringidos por el partido de Ecuador

Puente Patria (Gómez Rendón)

Puente peatonal sobre el estero

Paso elevado vehicular sobre la av. José María Velasco Ibarra

Av. José María Velasco Ibarra

Túnel San Eduardo

Ingreso solo con salvoconductos a la av. Barcelona

Solo se permitirá el paso a vehículos oficiales, propietarios de suites del estadio y residentes del sector del barrio San Eduardo.

Este último grupo deberá portar el salvoconducto correspondiente e ingresar por el lado de la av. Rodríguez Bonín para avanzar hasta la estación de Interagua.

Los residentes de Bellavista deberán ingresar por la garita de acceso ubicada en la av. Velasco Ibarra. Los vehículos autorizados circularán por la acera norte (junto al estadio), mientras que la acera sur (junto al estero) será de uso exclusivo para peatones.

No se permitirá el estacionamiento de vehículos en ninguna de las calzadas del tramo cerrado de la av. Barcelona.

Servicios de líneas de buses

Ocho rutas de buses urbanos tendrán modificaciones en sus recorridos.

Ruta 107: av. Barcelona-Velasco Ibarra-circunvala en retorno continuando por la Velasco Ibarra-puente de la 17.ª-av. Milagro (17) y sigue el recorrido normal.

Rutas 8, 9, 49 y 140, este-oeste: av. Barcelona-Velasco Ibarra-circunvala en retorno continuando por la Velasco Ibarra-puente de la 17.ª-av. Milagro (17)-Cuenca-Assad Bucaram (29)-Argentina-Monseñor César Mosquera (38)-Portete- puente de Portete-av. Rodríguez Bonín y retoma su recorrido normal.

Oeste-este: av. Rodríguez Bonín-puente de Portete-Portete-Luis Fernando Vivero (35)-Venezuela-Cnel. Manuel Díaz Granados (34)-Letamendi-Assad Bucaram-Capitán Nájera-av. Milagro (17)-av. Barcelona y continúa su recorrido normal.

Ruta 37, este-oeste: av. Barcelona-Velasco Ibarra-circunvala en retorno continuando por la Velasco Ibarra-puente de la 17.ª-av. Milagro (17)-Cuenca-Assad Bucaram (29)-Argentina-Monseñor César Mosquera (38) y retoma su recorrido normal.

Oeste-este: Cnel. Manuel Torres Valdivia-Letamendi-Assad Bucaram-Capitán Nájera-av. Milagro (17) y continúa su recorrido normal por la av. Barcelona.

Rutas 120 y 122, este-oeste: Ayacucho-av. Milagro (17)-Cuenca-Assad Bucaram-Argentina-Monseñor César Mosquera (38)-Portete-puente de Portete y retoma su recorrido normal en la av. Rodríguez Bonín.

Oeste-este: av. Rodríguez Bonín-puente de Portete-Portete-Luis Fernando Vivero (35)-Venezuela-Cnel. Manuel Díaz Granados (34)-Letamendi-Assad Bucaram-Capitán Nájera-av. Milagro (17) y continúa con su recorrido normal por Pedro Pablo Gómez.

Servicio de taxis

Podrá operar en los siguientes puntos:

Av. Modesto Apolo Ramírez: las unidades tendrán acceso por el túnel San Eduardo y se estacionarán en contraflujo.

Calle José María Velasco (Bellavista): antes de subir al puente de la 17.

La ATM refirió que la circulación vehicular se restablecerá luego de la culminación del evento y cuando la vía se haya despejado totalmente. (I)

Confirmado.net-El Universo