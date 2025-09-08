Tiene 85 años y es una abuela fitness: “Mi hija me apuntó a un gimnasio cuando tenía 55 años” 

Erika Rischko tiene resistencia de piedra. Hace ejercicios de fuerza, spinning, remo, yoga y pilates. A sus 85 años baila y es feliz.



“Ahí está la reina del gimnasio”. Así dice Elisabeth Wykert al ver a Erika Rischko en sus rutinas de ejercicio. No se refiere a una joven de 18 ni 22 años. Tampoco de una mujer de 45 años. Elisabeth llama así a Erika Rischko, una abuela fitness de 85.

Las últimas tres décadas, Rischko ha entrenado duro en los gimnasios. Es una mujer que a su edad puede hacer una ‘plancha’ durante 9 minutos. Su resistencia es de piedra.

Vive en Alemania y es una influencer. A su hija Silke le debe el amor a los ejercicios. Para esta feliz octogenaria, esta vida ‘fit’ se convirtió en una adicción alegre y energizante, cuenta a Clarín.

“Mi hija me apuntó a un gimnasio local cuando tenía 55 años y, en poco tiempo, me enamoré perdidamente del fitness”, señala.

Hoy, esa hija es la cómplice de aventuras deportivas y de trends de Erika. Está detrás de cámara, grabando a su madre en el “gym” o bailando junto a su papá.

Erika, también bailarina, y su esposo Dieter Rischko se han convertido en celebridades del TikTok. Van juntos al ‘gym’.

En diciembre de 2023 ganó el Premio TikTok en la categoría “Revelación”.

En la actualidad tiene 1,6 millones de seguidores en esa plataforma y en Instagram, 136 mil.

Hace 3 años lanzó el libro: “Nunca es tarde para ponerse en forma: activo y flexible en la vejez”.

Vida fitness

Esta alemana, radicada en Langenfeld, ubicada en Renania del Norte, narra a Clarín que se ejercita entre 10 y 15 horas por semana.

Cuida su alimentación, no bebe alcohol y se alejó de los cigarrillos cuando entró al gimnasio, hace 30 años.

Dice que solo consume vitamina D.

Describe lo que hace en el gimnasio para mantenerse activa: “Combino entrenamientos funcionales y de fuerza, spinning, remo, yoga, pilates, TRX (entrenamiento en suspensión)”.

Inspiración en redes

Akili-Ka: Ya no tengo excusas, esto es inspirador.

Jessica Frank: Quiero ser así a medida que envejezca.

Evolucionar con Maker: Eres una mujer maravilla.

Jayrod: Eres genial. Dios te siga bendiciendo.

Lista, con sus leggins y tenis, para seguir entrenando piernas, brazos o espalda; lista para continuar bailando y grabando videos con su esposo, sigue esta alemana de 85 años.

Erika, ejemplo de vida saludable, convencida de que “la edad es un número”, recuerda el consejo: “Nunca es tarde para el fitness”. (I)

Confirmado.net-El Universo