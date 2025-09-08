China alberga más de 5.000 empresas de IA 

CHONGQING, 8 sep (Xinhua) — La cantidad de empresas chinas de inteligencia artificial (IA) ha aumentado de poco más de 1.400 a más de 5.000 en los últimos cinco años, según datos publicados por el Ministerio de Industria y Tecnología Informática en la Exposición Mundial de Industria Inteligente que se celebra en la municipalidad de Chongqing, en el suroeste de China.

(240428) — BEIJING, 28 abril, 2024 (Xinhua) — Imagen del 26 de abril de 2024 de un robot humanoide de rescate de emergencia durante una exhibición permanente en el Centro de Exposiciones Zhongguancun, en Beijing, capital de China. La exposición permanente se abrirá al público recientemente, mostrando más de 430 tecnologías y productos de más de 320 instituciones de investigación y empresas de Beijing en campos de vanguardia como la inteligencia artificial, la información cuántica, la industria aeroespacial comercial, la vida y la salud, y la fabricación biológica sintética. Entre ellos se encuentran algunos de los principales logros dados a conocer o desvelados en el Foro Zhongguancun 2024. (Xinhua/Li Xin) (oa) (ah) (da)

China ha establecido más de 40.000 fábricas inteligentes, 11 zonas piloto nacionales de innovación y aplicación de IA, y 17 zonas de demostración nacional para pruebas de vehículos de conducción autónoma, comunicó Xin Guobin, viceministro de Industria y Tecnología Informática.

Xin agregó que se ha lanzado un fondo de inversión nacional para la industria de IA de 60.000 millones de yuanes (alrededor de 8.400 millones de dólares), acompañado de normas sobre la ética de la IA, el centro de desarrollo y cooperación China-BRICS para IA, y más de 240 estándares para tecnologías centrales de IA.

El Informe de Desarrollo de Internet de China 2021 señaló que en 2020 solo había 1.454 empresas de IA en el país.

China ha puesto un gran énfasis en promover su industria de IA. En 2017, el Consejo de Estado, el gabinete del país, publicó un plan de desarrollo para la próxima generación de IA.

En agosto de este año se prosiguió con directrices para avanzar en la iniciativa «IA Plus», diseñada para acelerar la construcción de una economía inteligente y una sociedad inteligente caracterizada por la colaboración humano-máquina, la integración intersectorial y la innovación compartida.

«El desarrollo saludable de la industria china de IA se deriva de aprovechar la valiosa experiencia de los primeros actores, y hacer pleno uso de sus propias fortalezas como abundantes recursos de datos, un sistema industrial completo, amplios escenarios de aplicación y vasto potencial de mercado», afirmó Wan Gang, presidente de la Asociación de Ciencia y Tecnología de China.

Confirmado.net – Xinhua