«Ya nadie quiere ir a pescar»: Trump bromea sobre ataques a lanchas cerca de Venezuela

Al comentar las acciones militares de EE.UU. en el Caribe, el presidente declaró que en su país había «muchas drogas que llegaban por mar», pero «eso se acabó”.

Donald Trump bromeó este miércoles sobre los ataques llevados a cabo recientemente por las fuerzas estadounidenses cerca de las costas de Venezuela, contra lo que Washington denomina ‘narcolanchas’.

Al comentar las acciones militares de EE.UU. en el Caribe, el inquilino de la Casa Blanca indicó que en el país norteamericano había antes «muchas drogas que llegaban por mar», subrayando que «eso se acabó».

«De hecho, nadie quiere ir a pescar. Nadie quiere ir a ningún sitio cerca del agua. Puede que tengan un barco precioso, pero más les vale deshacerse de él, porque les pone muy nerviosos salir al agua. Ha sido increíble», declaró ante ejecutivos corporativos y empresarios.

Agresión de EE.UU. en el Caribe

El pasado mes de agosto, EE.UU. desplegó un amplio contingente militar en la zona. Actualmente, Washington realiza acciones militares y bombardeos en aguas cercanas al territorio venezolano con el argumento —sin sustento ni pruebas— de combatir a los cárteles del narcotráfico.

Caracas ha calificado esas acciones de «agresión» y ha cuestionado la verdadera razón de los operativos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene que su país es víctima de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. El Estado venezolano, ha reiterado, está siendo objeto de una «agresión armada para imponer un cambio de régimen» y un Gobierno «títere», a fin de «robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales».

Muchos líderes mundiales y regionales han considerado también que no existe evidencia alguna que sirva de base a la acusación estadounidense contra el mandatario.

Confirmado.net – RT