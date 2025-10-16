Karol G debuta como ‘ángel’ en el icónico desfile de Victoria’s Secret

La cantante colombiana interpretó un par de canciones y recorrió la pasarela de la reconocida marca de lencería luciendo sus propias alas.

Karol G sigue conquistando escenarios internacionales. Este miércoles, la cantante colombiana llevó su música al desfile de Victoria’s Secret, el evento más importante de la famosa marca de lencería, que año tras año reúne a modelos, artistas y celebridades para presentar su nueva colección.

La artista originaria de Medellín apareció en escena con un atuendo de encaje rojo, en sintonía con la intensa iluminación del segmento, que desbordaba sensualidad y energía. Durante su participación interpretó Ivonny Bonita y Latina Foreva, dos de los temas más representativos de su álbum Tropicoqueta, lanzado hace tres meses. Además, compartió la pasarela con algunos de los rostros más reconocidos de la marca, como Bella Hadid, así como con modelos emergentes como la también colombiana Valentina Castro, quien ha sorprendido al mundo de la moda al colaborar con reconocidos diseñadores.

La estrella del reggaetón no solo fue invitada a cantar, sino que también fue elegida para cerrar su segmento del desfile. Tras una breve pausa, reapareció en la pasarela con sus propias alas, uno de los símbolos más icónicos reservados para los “ángeles” de Victoria’s Secret, entre los que han figurado modelos como Heidi Klum, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Miranda Kerr, Rosie Huntington y Gisele Bündchen. “Oficialmente un Angelito de Victoria’s Secret”, celebró Karol G en su cuenta de Instagram.

