China toma medidas activas para mantener la seguridad alimentaria global 

BEIJING, China ha tomado activas para mantener la seguridad alimentaria global y continuará haciendo esfuerzos incesantes para acelerar la implementación de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, dijo hoy jueves Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

China incrementa su cooperación internacional para combatir el hambre global, destacando como principal productor de cereales y aliado clave en la seguridad alimentaria, según su cancillería y el informe de la FAO 2025.Foto: Internet

Lin hizo los comentarios en respuesta al Informe 2025 sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), que encontró que, a pesar de la disminución del hambre en el mundo en los últimos años, alrededor de 673 millones de personas enfrentaron este flagelo en 2024.

China, como el mayor productor de cereales del mundo, alimenta a más de 1.400 millones de personas con menos del 9 por ciento de la tierra cultivable del mundo, señaló Lin, y agregó que en los últimos años, la capacidad integral de producción de granos de China ha seguido aumentando, haciendo contribuciones destacadas para mantener la seguridad alimentaria global.

Lin dijo que China siempre ha estado comprometida con mejorar la situación de la seguridad alimentaria global a través de la cooperación internacional, contribuyendo al proceso mundial de reducción de la pobreza.

«China, que en su momento fue receptora de tecnología de la FAO, se ha convertido en un contribuyente clave para la organización gracias a sus propios esfuerzos», afirmó Lin, y agregó que China ha proporcionado más financiación y expertos y ha emprendido más proyectos que cualquier otro país en desarrollo dentro del marco del Programa de Cooperación Sur-Sur de la FAO.

Dijo también que China ha llevado a cabo ejercicios de cooperación agrícola con más de 140 países y regiones, ha proporcionado más de 1.000 tecnologías agrícolas a países en desarrollo y ha capacitado a más de 14.000 técnicos en tecnología de arroz híbrido.

China está tomando medidas concretas para ayudar a aliviar el problema de la escasez de alimentos en el Sur Global y poner al mundo en el camino hacia la visión de cero hambre y cero pobreza, aseguró el vocero.

Confirmado.net – Xinhua