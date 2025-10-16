Vicerrector Silvio Toscano Vizcaíno rechaza intervención policial en la Universidad Central del Ecuador

El vicerrector administrativo y financiero de la Universidad Central del Ecuador (UCE), Silvio Toscano Vizcaíno, rechazó enérgicamente la intervención policial y militar ocurrida dentro del campus universitario, donde se lanzaron bombas lacrimógenas durante los enfrentamientos registrados este jueves.

En un oficio dirigido al rector de la UCE, Toscano solicitó que la sesión del Consejo Universitario continúe, con el fin de que las máximas autoridades conozcan y se pronuncien sobre los hechos.

En un oficio dirigido al rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), el vicerrector administrativo y financiero, Silvio Toscano Vizcaíno, rechazó la agresión policial y militar registrada dentro del campus, luego que se lanzaron bombas lacrimógenas. Toscano… pic.twitter.com/3em4AFJ6L7 — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) October 16, 2025

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció una represión desmedida dentro de la universidad y exigió a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que permitan la salida segura de los estudiantesque permanecen sitiados dentro del campus.

#Urgente | En la Universidad Central se está viviendo una represión desmedida. Exigimos que las @FFAAECUADOR y la @PoliciaEcuador deje salir a los estudiantes que se encuentran sitiados en la Universidad. pic.twitter.com/ikJ5bi7Rt2 — INREDH (@inredh1) October 16, 2025

Diversas voces en redes sociales han calificado lo ocurrido como una violación a la autonomía universitaria, una conquista lograda en 1925, que marcó un hito en la historia del movimiento estudiantil latinoamericano. “A 100 años de esa conquista histórica, parece que no hemos avanzado en nada”, escribió la periodista Melania Carrión.

Han violado la autonomía universitaria, una conquista desde Córdova hasta Ecuador que la logró en octubre de 1925. A 100 años de esa conquista histórica, parece no hemos avanzado en nada.



Tiempos obscuros. Dueles Ecuador. — Melania Carrión (@melaniacarrion) October 16, 2025

Por su parte, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE Nacional) condenó el atropello a la autonomía universitaria y las agresiones contra los estudiantes por parte de la fuerza pública, calificando los hechos como una brutal represión.

📢 Desde la FEUE Nacional denunciamos la vulneración y el atropello a la autonomía de la Universidad Central del Ecuador por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Condenamos las agresiones contra nuestros compañeros estudiantes y la brutal represión. pic.twitter.com/sXKY8zNvr8 — FEUE NACIONAL (@FEUEnac_Ecuador) October 16, 2025

Hasta el cierre de esta edición, la Policía Nacional no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre los hechos registrados en la Universidad Central del Ecuador.

