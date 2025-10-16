Vicerrector Silvio Toscano Vizcaíno rechaza intervención policial en la Universidad Central del Ecuador

El vicerrector administrativo y financiero de la Universidad Central del Ecuador (UCE), Silvio Toscano Vizcaíno, rechazó enérgicamente la intervención policial y militar ocurrida dentro del campus universitario, donde se lanzaron bombas lacrimógenas durante los enfrentamientos registrados este jueves.
En un oficio dirigido al rector de la UCE, Toscano solicitó que la sesión del Consejo Universitario continúe, con el fin de que las máximas autoridades conozcan y se pronuncien sobre los hechos.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció una represión desmedida dentro de la universidad y exigió a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que permitan la salida segura de los estudiantesque permanecen sitiados dentro del campus.
Diversas voces en redes sociales han calificado lo ocurrido como una violación a la autonomía universitaria, una conquista lograda en 1925, que marcó un hito en la historia del movimiento estudiantil latinoamericano. “A 100 años de esa conquista histórica, parece que no hemos avanzado en nada”, escribió la periodista Melania Carrión.
Por su parte, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE Nacional) condenó el atropello a la autonomía universitaria y las agresiones contra los estudiantes por parte de la fuerza pública, calificando los hechos como una brutal represión.
Hasta el cierre de esta edición, la Policía Nacional no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre los hechos registrados en la Universidad Central del Ecuador.
Confirmado.net / Ecuador Inmediato