¿Es peligrosa la dieta vegana? 

El creciente auge de este tipo de alimentación genera debate en la comunidad científica debido a la dualidad de sus efectos.

La dieta vegana ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre la población joven, impulsada por motivos de salud, bienestar animal y preocupaciones medioambientales.

Sin embargo, este régimen alimenticio genera un constante debate entre los especialistas y divide a la comunidad científica por sus posibles riesgos y beneficios. Si bien varios estudios la asocian con la reducción de enfermedades, también se ha vinculado con ciertos resultados adversos para la salud.

La mayoría de los expertos coinciden en un punto clave: una dieta vegana puede ser saludable si está bien planificada, pero entraña riesgos si se sigue sin un control adecuado.

Este tipo de alimentación es más estricto que el vegetariano, ya que excluye, en la medida de lo posible, cualquier producto de origen animal y sus derivados. Esto implica evitar carne, pescado, lácteos, huevos e incluso miel. Se basa en alimentos vegetales como legumbres, cereales, frutas, verduras, semillas y frutos secos.

Ventajas de una dieta vegana

Diversos estudios destacan que una alimentación vegana bien organizada puede aportar fibra, reducir el consumo de grasas saturadas y asociarse con un menor riesgo de algunas enfermedades crónicas.

Una investigación publicada en el American Journal of Preventive Cardiology encontró que los patrones dietéticos veganos pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares considerablemente. Además, se asocia con índices más bajos de presión arterial, colesterol LDL (conocido como «colesterol malo»), masa corporal y marcadores inflamatorios; todos factores de riesgo clave para este tipo de dolencias. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad global.

Debido a su enfoque en alimentos bajos en calorías y ricos en nutrientes, y al menor consumo de grasas saturadas y colesterol, este tipo de dieta puede contribuir a una pérdida de peso saludable. No solo favorece al sistema cardiovascular, sino también al perfil metabólico, con posibles beneficios neurológicos por sus antioxidantes. Una dieta vegana, al ser rica en fibra, promueve una buena digestión y un tránsito intestinal regular.

Estas dietas también se han asociado con una menor incidencia de varios tipos de cáncer. Sin embargo, la mortalidad en veganos no difiere significativamente de la de personas que consumen otras dietas, advierte una investigación de la revista académica CIENCIA ergo-sum.

Riesgos de vivir sin carne

Aunque una alimentación vegana bien organizada puede generar múltiples efectos benéficos para la salud, no basta con eliminar productos de origen animal. Es fundamental sustituirlos correctamente para evitar carencias nutricionales. La evidencia científica coincide en que el riesgo real no reside en ser vegano, sino en seguir una dieta mal diseñada o sin supervisión profesional.

Expertos advierten que, si se sigue sin control, puede entrañar peligros. Frecuentemente se asocia con resultados adversos para la salud, como deficiencias nerviosas, esqueléticas e inmunitarias, trastornos hematológicos y problemas de salud mental, debido a posibles déficits de micro y macronutrientes.

Quizás el principal riesgo para los veganos son los posibles déficits de nutrientes, como la vitamina B12, si estos no se compensan. La vitamina B12 se obtiene exclusivamente de productos animales. Su déficit puede provocar anemia, trastornos neuropsiquiátricos y alteración de la función cognitiva.

La carne, especialmente la roja, es rica en hierro hemo, crucial para el transporte de oxígeno en la sangre y los músculos. Su falta puede causar anemia, una condición más frecuente en personas con baja o nula ingesta de carne roja, según investigadores británicos. Además, los veganos deben ingerir el doble de hierro al día, ya que el hierro vegetal se absorbe peor.

Las ingestas bajas de calcio y proteínas se han relacionado con una salud ósea más precaria. Por tanto, los veganos pueden tener un mayor riesgo de fracturas, ya que los productos lácteos son fuentes dietéticas principales de calcio. Un estudio de Oxford Population Health encontró aproximadamente 20 casos más de fracturas por cada 1.000 personas con dieta vegana durante 10 años, en comparación con quienes consumían carne, siendo las fracturas de cadera las más comunes. Sin embargo, estos riesgos se redujeron si los individuos mantenían un índice de masa corporal sano y una buena ingesta de calcio, sugiriendo que los veganos deben cuidar su peso y podrían beneficiarse de suplementos de calcio.

Más allá de los posibles déficits de B12, hierro, calcio, omega-3 y proteínas, el veganismo también presenta retos sociales, destacan expertos de la salud. El mayor desafío es la constancia y la planificación que requiere mantener esta dieta en la vida diaria. Esto implica aprender a combinar alimentos, leer etiquetas y buscar sustitutos de productos habituales. Además, pueden surgir situaciones incómodas en reuniones o eventos sociales donde no todos comprenden o se adaptan a las preferencias dietéticas veganas.

Recomendaciones

Una dieta vegana, por sí misma, no es perjudicial, pero puede serlo si está desequilibrada. Organismos como la Asociación Americana de Dietética y Dietistas de Canadá afirman que, bien planificada, estas dietas «proporcionan beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades» y son adecuadas para todas las etapas de la vida, incluyendo el embarazo, la lactancia, la infancia y la adolescencia.

Los suplementos son fundamentales en este tipo de alimentación, especialmente porque los riesgos aumentan en etapas con necesidades nutricionales más exigentes, como la infancia, el embarazo o la adolescencia. Esto exige un mayor control que una dieta convencional. Los veganos pueden obtener todos los nutrientes necesarios de una dieta equilibrada, pero en ciertas situaciones, los suplementos son una ayuda imprescindible.

Las personas sin experiencia en el veganismo deben informarse exhaustivamente y evitar cambios drásticos en la alimentación sin asesoramiento. Es crucial recordar que no existe una dieta vegana única y que estas pueden variar, ofreciendo resultados particulares. Por ello, es imprescindible consultar a un especialista (nutricionista o dietista) para personalizarla. Estos profesionales guiarán en la elección de los alimentos adecuados y serán esenciales si se tiene una condición de salud específica o se está embarazada, para asegurar la mezcla correcta de nutrientes.

«No se puede afirmar que la dieta vegana tiene más riesgos que beneficios o viceversa, sino más bien se debe evaluar el riesgo-beneficio en cada persona», recalcan los científicos, advirtiendo a la población sobre el peligro de improvisar cambios drásticos en la rutina alimentaria.

Con información de – RT