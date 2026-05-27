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May 27, 2026

Fútbol.- Iberia vinila el avión Airbus A350 que llevará a la selección española de fútbol al Mundial 2026

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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) –

Iberia será la encargada de trasladar a la selección española de fútbol al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá desde el próximo 11 de junio, por lo que ha personalizado un avión Airbus A350 con un diseño especial integrado en la librea de la compañía para tal fin, según un comunicado.

Iberia vinila un avión Airbus A350 que llevará a la selección española de fútbol al Mundial 2026.- IBERIA

Esta aeronave, bajo el mensaje de apoyo, ‘Despega un equipo. Vuela un país’, operará el vuelo chárter que transportará al equipo nacional el 5 de junio desde el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro con destino al aeropuerto internacional de Nashville (Tennessee).

El pasado mes de noviembre, la aerolínea española ya sorprendió a los pasajeros del vuelo IB307 entre Madrid y Ciudad de México al entregarles la nueva camiseta oficial que la selección lucirá durante el campeonato.

El patrocinio de Iberia a la selección española forma parte de ‘Talento a Bordo’, la iniciativa con la que la aerolínea impulsa y apoya el talento español en múltiples disciplinas, entre ellas el deporte.

Con información de EUROPA PRESS

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