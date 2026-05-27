Relaciones China-Panamá no deben verse afectadas por terceros

NUEVA YORK, China siempre ha creído que sus relaciones con Panamá no están dirigidas contra ningún tercero y que ningún tercero debería perturbarlas, dijo este martes el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo estas declaraciones durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, al margen de una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la defensa de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el fortalecimiento del sistema internacional centrado en la ONU.

China y Panamá comparten una larga historia de intercambios, señaló Wang, y agregó que en el siglo XIX, un gran número de trabajadores chinos emigraron a Panamá para ayudar en la construcción de ferrocarriles y la excavación del canal y contribuir al desarrollo económico y social del país.

Durante los casi nueve años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, las relaciones bilaterales han progresado en general sin contratiempos y han aportado beneficios tangibles al pueblo panameño, sostenido.

Los hechos han demostrado que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Panamá se alinea con los intereses a largo plazo de ambos países y representa la voluntad de sus pueblos y la tendencia actual, afirmó Wang.

La adhesión al principio de una sola China es el fundamento político de las relaciones diplomáticas entre China y Panamá, y China valora la reiterada reafirmación por parte del liderazgo panameño de su compromiso con dicho principio y su negativa a conceder a Taiwán algún espacio de maniobra, agregó Wang.

Las empresas chinas llevan muchos años operando en Panamá, han realizado importantes contribuciones al crecimiento económico del país ya la mejora de la calidad de vida, apuntó Wang, quien indicó que China espera que Panamá salvaguarde los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas.

Subrayó que su país está dispuesto a colaborar con Panamá para promover el desarrollo sano y estable de las relaciones bilaterales, manteniendo la aspiración original de establecer relaciones diplomáticas, profundizar la cooperación práctica y resistir la injerencia externa, dijo.

Por su parte, Martínez-Acha destacó que China es una fuerza importante en la defensa del multilateralismo y que Panamá también está comprometida con un multilateralismo efectivo.

Panamá concede gran importancia a sus relaciones con China, comprende la importancia y la atención de la cuestión de Taiwán y se adherirá a la política de una sola China, sin permitir que Taiwán establezca ninguna institución en Panamá, declaró Martínez-Acha.

El pueblo panameño recuerda bien las contribuciones de la comunidad china a los proyectos ferroviarios y del canal de Panamá en sus inicios, recordó.

Añadió que Panamá está dispuesto a trabajar con China para proyectarse hacia el futuro, resolver las diferencias mediante un diálogo constructivo basado en el respeto mutuo, establecer una sólida confianza y abrir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.

Con información de – Xinhua