Crisis en Ormuz: EE.UU. e Irán atrapados en punto muerto

En un punto muerto, disfuncional y peligroso. Así es como se describe cada vez más el enfrentamiento en el estrecho de Ormuz.

La crisis frente a las costas de Irán, que ya se acerca a su cuarto mes, se caracteriza por bloqueos mutuos. Teherán ha estado cobrando a los barcos hasta 2 millones de dólares por el paso seguro por el estrecho, mientras que Estados Unidos impone un bloqueo naval y hace dar media vuelta a los buques que transportan exportaciones de petróleo iraní.

Estos bloqueos contrapuestos no han dado resultados decisivos. Algunos barcos iraníes siguen colándose, mientras que algunas navieras asiáticas han aceptado pagar peajes, a pesar de que estas tasas violan el derecho marítimo internacional.

Las frágiles negociaciones entre EE.UU. e Irán para reabrir Ormuz, por su parte, se han estancado varias veces, lo que ha aumentado el riesgo de que la situación se convierta en un conflicto regional más amplio.

¿Qué bando cederá primero?

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de mediación liderados por Pakistán y de un memorándum de una página propuesto para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz, ninguna de las partes parece dispuesta a ceder primero.

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