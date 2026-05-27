Iván Cepeda se dispara en Colombia: promedio de encuestas golpea al uribismo y deja contra las cuerdas a De la Espriella

A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, el promedio consolidado de todas las encuestas publicadas revela un escenario político que empieza a inclinarse con fuerza. El análisis de CELAG muestra a Iván Cepeda liderando con holgura y con un voto estable, mientras el bloque conservador enfrenta divisiones internas que podrían marcar el rumbo definitivo de la contienda.

Iván Cepeda lidera con un voto sólido y estructural

El promedio global de las encuestas ubica a Iván Cepeda como el candidato con mayor intención de voto rumbo a las elecciones del próximo 31 de mayo. Según el análisis consolidado, el senador mantiene una tendencia estable durante los últimos meses, sin caídas abruptas y con un electorado altamente fidelizado.

La lectura política detrás de estos números genera preocupación en sectores tradicionales y conservadores, especialmente porque Cepeda no solo aparece primero, sino que lo hace con una ventaja consistente frente a sus principales rivales.

La evolución de la media móvil mensual evidencia que su candidatura logró consolidar un núcleo duro de apoyo, resistente al desgaste mediático y a los ataques políticos.

Abelardo de la Espriella crece, pero no logra alcanzar al líder

El abogado y precandidato Abelardo de la Espriella aparece como el aspirante que más creció en las últimas semanas, impulsado principalmente por sectores conservadores y votantes antiizquierda.

Sin embargo, el análisis de la media consolidada revela que ese crecimiento no ha sido suficiente para amenazar seriamente el liderazgo de Cepeda. Incluso, algunas encuestas individuales que mostraban un ascenso explosivo de De la Espriella terminan diluyéndose cuando se revisa el promedio total.

Analistas consideran que parte del voto uribista migró hacia su candidatura buscando un perfil más confrontacional, aunque todavía insuficiente para construir una mayoría nacional.

Paloma Valencia mantiene el voto duro uribista

La senadora Paloma Valencia mantiene un piso electoral importante, aunque su crecimiento parece haberse estancado.

El estudio sostiene que Valencia conserva una maquinaria política sólida y un voto ideológico fiel vinculado al uribismo tradicional. Ese electorado, según el análisis, difícilmente migraría hacia De la Espriella, lo que termina fragmentando aún más al bloque conservador.

Este escenario podría convertirse en uno de los factores decisivos de la elección.

Elecciones Presidenciales Colombia 🇨🇴 2026

La mejor manera de no marearse con tantas encuestas es procesarlas y ponerlas en perspectiva.

Esto lo hemos hecho en @CELAGeopolitica

Es decir: lo que presentamos no es dato propio sino el resultado de considerar todas las encuestas… pic.twitter.com/Q2O9FieOEy — Alfredo Serrano Manc (@alfreserramanci) May 27, 2026

El voto silencioso podría cambiar todo en las últimas 72 horas

Uno de los elementos más delicados del informe es la advertencia sobre los votantes que decidirán su apoyo en las últimas horas antes de acudir a las urnas.

El análisis aclara que no se trata necesariamente de indecisos clásicos, sino de ciudadanos que históricamente toman su decisión final en el último momento, influenciados por debates, escándalos, emociones o acontecimientos inesperados.

Esto mantiene abierta la posibilidad de sorpresas políticas de último minuto en una elección que ya genera máxima tensión en Colombia.

Polarización, desgaste y disputa ideológica

La campaña presidencial colombiana de 2026 se ha convertido en una de las más polarizadas de los últimos años. Mientras sectores progresistas ven en Cepeda la continuidad de un proyecto político alternativo, los sectores conservadores buscan reorganizarse para impedir un triunfo de la izquierda.

La fragmentación del voto opositor y el desgaste interno del uribismo aparecen hoy como variables centrales dentro del tablero electoral.

Con millones de colombianos aún pendientes de definir su voto, el domingo podría terminar marcando un nuevo giro histórico en la política regional.

Con información de CELAG