Aumento del pasaje quedó fuera de sesión del Concejo de Quito pese a presión de varios ediles

Con nueve abstenciones, el Concejo Metropolitano no aprobó discutir de inmediato los acuerdos sobre el posible incremento del pasaje en Quito

El debate sobre el posible aumento del pasaje en Quito volvió a generar tensión política en el Concejo Metropolitano.

Durante la sesión de este martes 26 de mayo, varios concejales intentaron incorporar en el orden del día una discusión sobre los acuerdos alcanzados entre el Municipio y el gremio de transportistas, pero la propuesta no consiguió los votos necesarios.

La iniciativa buscaba que el secretario de Movilidad, Álex Pérez, comparezca ante el Concejo para explicar los compromisos adquiridos con los transportistas y los criterios técnicos detrás de una futura ordenanza que podría elevar la tarifa del transporte convencional de USD 0,35 a USD 0,40.

Sin embargo, nueve abstenciones y seis ausencias frenaron el tratamiento del tema, pese a la presión de varios ediles que cuestionaron la falta de debate público sobre una medida que impactaría directamente al bolsillo de los quiteños.

Andrés Campaña y Fidel Chamba pidieron debatir el aumento del pasaje

El concejal Andrés Campaña propuso modificar el orden del día para incluir una discusión formal sobre los acuerdos alcanzados entre el Municipio y los transportistas.

Según explicó, era necesario transparentar las razones que motivan la elaboración de una ordenanza para incrementar el valor del pasaje.

A esta postura se sumó el concejal Fidel Chamba, quien aseguró que la ciudad no debería esperar los 60 días previstos para redactar la ordenanza antes de abrir el debate político y ciudadano.

Chamba insistió en que los puntos negociados en las mesas técnicas deben conocerse de manera anticipada para garantizar que cualquier decisión beneficie a la comunidad y no solo al sector transportista.

Las abstenciones frenaron el tratamiento del tema

Al momento de la votación, siete concejales apoyaron el cambio del orden del día.

Sin embargo, las nueve abstenciones y seis ausencias impidieron que la propuesta avance.

La decisión dejó fuera de la sesión uno de los temas que más expectativa ha generado en la capital en las últimas semanas: el posible incremento de la tarifa del transporte público convencional.

El resultado también evidenció divisiones dentro del Concejo Metropolitano sobre cómo abordar la negociación entre el Municipio y el gremio de transportistas.

Pabel Muñoz defendió condiciones para un posible incremento

La última reunión entre representantes del transporte urbano y el alcalde Pabel Muñoz se desarrolló el pasado 13 de mayo junto al secretario de Movilidad, Álex Pérez.

En varias mesas técnicas, ambas partes analizaron la situación financiera y operativa del transporte público en Quito, así como una tarifa que pueda equilibrar las necesidades de los usuarios y de los operadores.

Durante el enlace “Frecuencia Quiteña”, realizado este martes debido al feriado del 25 de mayo, Muñoz aseguró que no aceptará un incremento de entre USD 0,65 y USD 0,70, como aspiraba inicialmente parte del gremio transportista.

“El único mandante es el pueblo quiteño”, sostuvo el alcalde al explicar que cualquier ajuste tarifario deberá estar condicionado a mejoras concretas en el servicio.

Ocho condiciones para subir el pasaje a USD 0,40

Según explicó el alcalde, el Municipio plantea una ordenanza que permita elevar el pasaje en USD 0,05, pasando de USD 0,35 a USD 0,40, siempre que los transportistas cumplan ocho requisitos establecidos por la administración municipal.

Entre las exigencias se encuentran mejoras en calidad del servicio, seguridad, frecuencias y condiciones operativas del sistema de transporte convencional.

La propuesta deberá entrar a debate en el Concejo Metropolitano dentro de 60 días, una vez que concluya el proceso técnico y jurídico de elaboración de la ordenanza.

¿Qué impacto tendría el aumento del pasaje en Quito?

El posible incremento del pasaje se ha convertido en uno de los temas más sensibles para la ciudadanía quiteña, especialmente en un contexto de desaceleración económica y presión sobre el costo de vida.

Mientras el gremio transportista sostiene que las tarifas actuales ya no cubren los costos operativos, sectores ciudadanos y algunos concejales advierten que cualquier aumento debe ir acompañado de mejoras verificables en la calidad del servicio.

El debate promete intensificarse en las próximas semanas conforme avance la elaboración de la ordenanza municipal.

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Con información de – El Universo