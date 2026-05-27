La Tricolor ya vive el ambiente mundialista: los 3 impactos deportivos que marcan la semana de Ecuador

La selección ecuatoriana inició su preparación en Estados Unidos mientras el fútbol nacional vive tensión, expectativa y una histórica final europea con protagonismo tricolor

La selección ecuatoriana ya respira ambiente mundialista. Bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece, La Tri comenzó sus entrenamientos en Columbus, Estados Unidos, con miras al amistoso internacional frente a Arabia Saudita este sábado a las 18:30.

Mientras el combinado nacional ajusta detalles futbolísticos, el entorno del fútbol ecuatoriano atraviesa una semana cargada de noticias que impactan directamente al deporte nacional: una disputa legal entre Allen Obando y Barcelona SC, la expectativa por una inédita final de Champions League entre dos ecuatorianos y el proceso de consolidación de Beccacece al mando de la Tricolor.

La ilusión de los aficionados crece a medida que Ecuador empieza a proyectar su nuevo ciclo internacional.

Sebastián Beccacece ya trabaja con 16 jugadores en Columbus

La selección ecuatoriana inició oficialmente su concentración en Columbus con 16 futbolistas disponibles bajo las órdenes del entrenador argentino Sebastián Beccacece.

El equipo se prepara para enfrentar a Arabia Saudita en un amistoso que servirá como prueba importante dentro del nuevo proceso deportivo de Ecuador.

Todavía se espera la incorporación de Piero Hincapié y Willian Pacho, quienes llegarán tras disputar la final de la UEFA Champions League, un hecho histórico para el fútbol ecuatoriano.

La presencia de ambos defensores refleja el crecimiento internacional de los futbolistas tricolores en las principales ligas del mundo.

Allen Obando y Barcelona SC enfrentan una disputa legal

Uno de los temas que más ha sacudido al fútbol ecuatoriano en las últimas horas es el conflicto entre Allen Obando y Barcelona SC.El delantero ecuatoriano presentó una demanda ante la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por presuntos valores pendientes relacionados con su transferencia al Inter Miami.

Según la información conocida, el reclamo incluiría el pago del 25 % correspondiente a la operación y otros montos que, según el jugador, todavía no han sido cancelados.Barcelona SC tendrá siete días para responder formalmente al reclamo.

La situación genera expectativa dentro del entorno torero debido al impacto económico y deportivo que podría tener el caso.

Ecuador tendrá presencia histórica en una final de Champions League

El fútbol ecuatoriano también vive un momento histórico en Europa.

Piero Hincapié y Willian Pacho serán protagonistas de la final de la UEFA Champions League, convirtiéndose en los primeros ecuatorianos que se enfrentarán en una definición del torneo más importante de clubes del mundo.

Hincapié habló sobre el esperado duelo y recordó la amistad que mantiene con Pacho, aunque dejó claro que ambos buscarán hacer historia para sus respectivos clubes.

“Él ya fue campeón y esperemos que esta vez me toque a mí”, expresó el defensor ecuatoriano, encendiendo la ilusión de los aficionados tricolores.

La final representa uno de los hitos más importantes para el fútbol ecuatoriano en la escena internacional y confirma el crecimiento de los jugadores nacionales en la élite europea.

La Tri busca consolidar su nuevo proyecto deportivo

El amistoso ante Arabia Saudita marcará un nuevo paso en la etapa liderada por Sebastián Beccacece.

El entrenador argentino busca consolidar una identidad futbolística competitiva, potenciar a las nuevas figuras y mantener el protagonismo que Ecuador ha ganado en Sudamérica durante los últimos años.

Con futbolistas consolidados en Europa y jóvenes talentos emergentes, la selección ecuatoriana intenta construir una base sólida para los próximos desafíos internacionales.

El ambiente mundialista ya empieza a sentirse alrededor de la Tricolor y la expectativa de la hinchada crece partido a partido.

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Con información de – El Universo