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May 27, 2026

Lanzan Red de Ciudades Socias sobre Nueva Revolución Industrial en foro de BRICS en ciudad china de Xiamen

  • mayo 27, 2026
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XIAMEN, La Red de Ciudades Socias sobre la Nueva Revolución Industrial fue lanzada oficialmente hoy miércoles durante el Foro de la Asociación de la Nueva Revolución Industrial de los BRICS, celebrado en Xiamen, en la provincia oriental china de Fujian.

La red fue iniciada conjuntamente por 11 ciudades, entre ellas Durban en Sudáfrica, Lagos en Nigeria, Belgrado en Serbia, Almaty y Astaná en Kazajistán, y Kaposvár en Hungría, así como las ciudades chinas de Xiamen, Nanjing, Wuhan, Yinchuan y Changzhou.

El enfoque de la red se centra en el desarrollo ecológico y bajas en emisiones de carbono, la transformación digital, la colaboración en las cadenas industriales y la formación de talento.

Su objetivo es crear una nueva plataforma para la cooperación internacional entre ciudades a través de mecanismos de comunicación regulares, acoplamiento industrial e intercambio de recursos de innovación.

China ha intensificado sus esfuerzos para avanzar en la nueva industrialización durante los últimos años y se ha convertido en el mercado más grande del mundo para aplicaciones de fabricación inteligente, señaló Li Lecheng, ministro de Industria y Tecnología Informática, en la ceremonia de apertura del foro.

China espera reforzar los intercambios y la cooperación con todas las partes, y trabajará para ampliar el acceso a los escenarios de aplicación de la fabricación inteligente, profundizar la cooperación en áreas como las normas y la certificación, y promover el acoplamiento industrial y los intercambios de talento, destacó Li.

Organizado conjuntamente por el Ministerio de Industria y Tecnología Informática y el Gobierno provincial de Fujian, el foro incluye una ceremonia de apertura, un foro principal, sesiones paralelas y otros eventos relacionados.

Con información de – Xinhua

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