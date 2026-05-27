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May 27, 2026

Los gigantes tecnológicos guardan silencio ante la encíclica del papa sobre los riesgos de la IA

  • mayo 27, 2026
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«La inteligencia artificial debe ser desarmada, liberada de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte», reza parte de la encíclica ‘Magnifica Humanitas’.

El papa León XIV presentó este lunes la encíclica ‘Magnifica Humanitas‘, en la que pidió una regulación más estricta de la inteligencia artificial (IA) y una desaceleración en el desarrollo de estos sistemas.

«La inteligencia artificial debe ser desarmada, liberada de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte», señala el documento. Su redacción contó con el respaldo de Christopher Olah, cofundador de la empresa Anthropic, quien intervino en la presentación.

No obstante, los gigantes de Silicon Valley guardaron silencio. La cadena NBC News destacó que figuras como Sam Altman, Elon Musk y Mark Zuckerberg no se han pronunciado hasta el momento. Asimismo, empresas del rubro como Amazon, Google, Meta*, Microsoft, Nvidia, OpenAI y xAI no respondieron a las solicitudes de comentarios de dicho medio.

«Necesitamos que más personas en todo el mundo […] hagan lo que Su Santidad ha hecho aquí: tomar esto en serio, analizarlo detenidamente e impulsar los acontecimientos en una mejor dirección», aseveró Olah durante su intervención.

En una línea similar, Yoshua Bengio, profesor e investigador líder en IA, a quien con frecuencia se describe como uno de los ‘padrinos’ de esta tecnología, se mostró de acuerdo con lo expresado por León XIV. «El Vaticano y otras instituciones globales pueden y deben desempeñar un papel en el diálogo mundial sobre IA para sensibilizar a la opinión pública y movilizar a la sociedad ante los retos que se avecinan», manifestó.

Con información de – RT

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