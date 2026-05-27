Estos son los futbolistas de la Liga Ecuabet 2026 convocados por Ecuador para el amistoso ante Arabia Saudita

Sebastián Beccacece apostó por seis jugadores del campeonato ecuatoriano en la convocatoria de la Tricolor para los amistosos previos al Mundial 2026
La selección ecuatoriana ya inició la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 y Sebastián Beccacece presentó una convocatoria que mezcla experiencia internacional con jóvenes talentos del torneo local.
Aunque la mayoría de futbolistas convocados militan en ligas del exterior, el entrenador argentino incluyó a seis jugadores de la Liga Ecuabet 2026 dentro de la nómina oficial para el amistoso frente a Arabia Saudita.
Los futbolistas del campeonato ecuatoriano representan cerca del 18 % de los 34 convocados y aparecen como una de las principales novedades de esta etapa de preparación mundialista.
La decisión también refleja el seguimiento que realiza el cuerpo técnico a los talentos emergentes del fútbol ecuatoriano.
Los seis jugadores de la Liga Ecuabet convocados por Ecuador
Los futbolistas del campeonato ecuatoriano que integran la convocatoria son:
- Gonzalo Valle – Liga de Quito
- Ederson Castillo – Liga de Quito
- Deinner Ordóñez – Independiente del Valle
- Darwin Guagua – Independiente del Valle
- Jordy Alcívar – Independiente del Valle
- Luis Fragozo – Emelec
La presencia de jugadores de Liga de Quito, Independiente del Valle y Emelec confirma el protagonismo que estos clubes mantienen dentro del proceso de renovación de la Tricolor.
Jóvenes talentos buscan ganarse un lugar en la lista definitiva
Varios de los convocados aparecen como apuestas importantes de Sebastián Beccacece para el futuro inmediato de la selección ecuatoriana.
Uno de los casos que más expectativa genera es el de Luis Fragozo, atacante de Emelec, quien atraviesa un buen momento futbolístico y buscará convencer al cuerpo técnico en los amistosos internacionales.
También destacan jóvenes como Deinner Ordóñez, Darwin Guagua y Ederson Castillo, futbolistas que han ganado protagonismo en sus respectivos equipos durante la temporada 2026.
El cuerpo técnico analiza el rendimiento de estos jugadores antes de definir la lista final para la Copa del Mundo.
La convocatoria corresponde solo al amistoso ante Arabia Saudita
La Federación Ecuatoriana de Fútbol aclaró que esta nómina corresponde exclusivamente al amistoso del próximo 30 de mayo frente a Arabia Saudita.
Posteriormente, Sebastián Beccacece realizará ajustes en la convocatoria para el segundo partido preparatorio contra Guatemala, programado para el 7 de junio.
La lista definitiva de Ecuador para el Mundial 2026 será anunciada el próximo 1 de junio, pocos días antes del debut de la Tricolor frente a Costa de Marfil.
¿Cuándo juega Ecuador los amistosos antes del Mundial?
Ecuador disputará dos encuentros amistosos en la fase final de preparación para el Mundial:
- Ecuador vs Arabia Saudita – 30 de mayo – 18:30 (hora de Ecuador)
- Ecuador vs Guatemala – 7 de junio – 15:00 (hora de Ecuador)
El debut oficial de la Tricolor en la Copa del Mundo será el 14 de junio ante Costa de Marfil.
Lista oficial de convocados de Ecuador
Arqueros
- Hernán Galíndez
- Gonzalo Valle (Liga de Quito)
- Moisés Ramírez
- Cristhian Loor
Defensas
- Félix Torres
- Deinner Ordóñez (Independiente del Valle)
- Fricio Caicedo
- Jackson Porozo
- Joel Ordóñez
- Angelo Preciado
- José Andrés Hurtado
- Pervis Estupiñán
- Yaimar Medina
Mediocampistas
- Alan Franco
- Moisés Caicedo
- Malcom Dacosta
- Darwin Guagua (Independiente del Valle)
- Denil Castillo
- Ederson Castillo (Liga de Quito)
- John Yeboah
- Jordy Alcívar (Independiente del Valle)
- Kendry Páez
- Pedro Vite
Delanteros
- Enner Valencia
- Alan Minda
- Gonzalo Plata
- Jeremy Arévalo
- Jordy Caicedo
- Kevin Rodríguez
- Nilson Angulo
- Bruno Caicedo
- Anthony Valencia
- John Mercado
- Luis Fragozo (Emelec)
Beccacece acelera la preparación de Ecuador para el Mundial 2026
La convocatoria deja ver la intención de Sebastián Beccacece de consolidar una base competitiva entre futbolistas consolidados en Europa y jóvenes figuras del torneo ecuatoriano.
La mezcla de experiencia y renovación aparece como una de las principales apuestas del entrenador argentino para afrontar el Mundial 2026.
La expectativa de la hinchada crece a pocos días del inicio oficial de la participación ecuatoriana en la Copa del Mundo.
- Convocatoria oficial de Ecuador para el Mundial
- Sebastián Beccacece y el nuevo proceso de la Tricolor
- Liga Ecuabet 2026: figuras y revelaciones
- Independiente del Valle y su aporte a la selección
- Ecuador rumbo al Mundial 2026
Con información de – El Universo