Estos son los futbolistas de la Liga Ecuabet 2026 convocados por Ecuador para el amistoso ante Arabia Saudita

Sebastián Beccacece apostó por seis jugadores del campeonato ecuatoriano en la convocatoria de la Tricolor para los amistosos previos al Mundial 2026

La selección ecuatoriana ya inició la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 y Sebastián Beccacece presentó una convocatoria que mezcla experiencia internacional con jóvenes talentos del torneo local.

Aunque la mayoría de futbolistas convocados militan en ligas del exterior, el entrenador argentino incluyó a seis jugadores de la Liga Ecuabet 2026 dentro de la nómina oficial para el amistoso frente a Arabia Saudita.

Los futbolistas del campeonato ecuatoriano representan cerca del 18 % de los 34 convocados y aparecen como una de las principales novedades de esta etapa de preparación mundialista.

La decisión también refleja el seguimiento que realiza el cuerpo técnico a los talentos emergentes del fútbol ecuatoriano.

Los seis jugadores de la Liga Ecuabet convocados por Ecuador

Los futbolistas del campeonato ecuatoriano que integran la convocatoria son:

Gonzalo Valle – Liga de Quito

Ederson Castillo – Liga de Quito

Deinner Ordóñez – Independiente del Valle

Darwin Guagua – Independiente del Valle

Jordy Alcívar – Independiente del Valle

Luis Fragozo – Emelec

La presencia de jugadores de Liga de Quito, Independiente del Valle y Emelec confirma el protagonismo que estos clubes mantienen dentro del proceso de renovación de la Tricolor.

Jóvenes talentos buscan ganarse un lugar en la lista definitiva

Varios de los convocados aparecen como apuestas importantes de Sebastián Beccacece para el futuro inmediato de la selección ecuatoriana.

Uno de los casos que más expectativa genera es el de Luis Fragozo, atacante de Emelec, quien atraviesa un buen momento futbolístico y buscará convencer al cuerpo técnico en los amistosos internacionales.

También destacan jóvenes como Deinner Ordóñez, Darwin Guagua y Ederson Castillo, futbolistas que han ganado protagonismo en sus respectivos equipos durante la temporada 2026.

El cuerpo técnico analiza el rendimiento de estos jugadores antes de definir la lista final para la Copa del Mundo.

La convocatoria corresponde solo al amistoso ante Arabia Saudita

La Federación Ecuatoriana de Fútbol aclaró que esta nómina corresponde exclusivamente al amistoso del próximo 30 de mayo frente a Arabia Saudita.

Posteriormente, Sebastián Beccacece realizará ajustes en la convocatoria para el segundo partido preparatorio contra Guatemala, programado para el 7 de junio.

La lista definitiva de Ecuador para el Mundial 2026 será anunciada el próximo 1 de junio, pocos días antes del debut de la Tricolor frente a Costa de Marfil.

¿Cuándo juega Ecuador los amistosos antes del Mundial?

Ecuador disputará dos encuentros amistosos en la fase final de preparación para el Mundial:

Ecuador vs Arabia Saudita – 30 de mayo – 18:30 (hora de Ecuador)

Ecuador vs Guatemala – 7 de junio – 15:00 (hora de Ecuador)

El debut oficial de la Tricolor en la Copa del Mundo será el 14 de junio ante Costa de Marfil.

Lista oficial de convocados de Ecuador

Arqueros

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle (Liga de Quito)

Moisés Ramírez

Cristhian Loor

Defensas

Félix Torres

Deinner Ordóñez (Independiente del Valle)

Fricio Caicedo

Jackson Porozo

Joel Ordóñez

Angelo Preciado

José Andrés Hurtado

Pervis Estupiñán

Yaimar Medina

Mediocampistas

Alan Franco

Moisés Caicedo

Malcom Dacosta

Darwin Guagua (Independiente del Valle)

Denil Castillo

Ederson Castillo (Liga de Quito)

John Yeboah

Jordy Alcívar (Independiente del Valle)

Kendry Páez

Pedro Vite

Delanteros

Enner Valencia

Alan Minda

Gonzalo Plata

Jeremy Arévalo

Jordy Caicedo

Kevin Rodríguez

Nilson Angulo

Bruno Caicedo

Anthony Valencia

John Mercado

Luis Fragozo (Emelec)

Beccacece acelera la preparación de Ecuador para el Mundial 2026

La convocatoria deja ver la intención de Sebastián Beccacece de consolidar una base competitiva entre futbolistas consolidados en Europa y jóvenes figuras del torneo ecuatoriano.

La mezcla de experiencia y renovación aparece como una de las principales apuestas del entrenador argentino para afrontar el Mundial 2026.

La expectativa de la hinchada crece a pocos días del inicio oficial de la participación ecuatoriana en la Copa del Mundo.

Convocatoria oficial de Ecuador para el Mundial

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Ecuador rumbo al Mundial 2026

Con información de – El Universo