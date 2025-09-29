WP: Trump asistirá a la reunión de Hegseth con cientos de generales estadounidenses

La participación del mandatario requerirá medidas de seguridad adicionales, señala el periódico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a una reunión entre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y cientos de generales y almirantes estadounidenses en Virginia el 30 de septiembre, según informó The Washington Post (WP) el domingo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.Chip Somodevilla / Gettyimages.ru

«Hemos recibido confirmación de la Casa Blanca de que el presidente asistirá al discurso del martes», se lee en un documento sobre la reunión prevista, revisado por el medio. La participación de Trump «cambiará significativamente la postura de seguridad» del evento, indica el diario.

WP fue el primero en comunicar el jueves la reunión urgente. A la cita, que se realizará la próxima semana, están llamados cientos de generales y almirantes apostados en todo el mundo. Luego de consultar con más de una docena de personas familiarizadas con el asunto, el medio la reseñó como una convocatoria «sumamente inusual». «La gente está muy preocupada. No tienen ni idea de lo que significa«, declaró una persona.

La prensa en EE.UU. especula con que esta medida está vinculada con los masivos cambios que ha dispuesto últimamente la Administración Donald Trump en el Pentágono. Además, coincide con la nueva estrategia de defensa nacional que plantean en Washington.

Aunque el motivo de la reunión todavía se desconoce, el propio Trump señaló que este tipo de encuentros no tiene que ser visto como algo extraordinario. «¿Hay algo malo con eso?«, fue una de las primeras reacciones del mandatario, al ser consultado sobre la cita.

