La Conaie alerta de bloqueo en la señal de internet en Cotacachi y Otavalo

Las agrupaciones piden a las autoridades que se garantice el acceso a la información.

La noche de este domingo, 28 de septiembre, se registran varios disturbios en distintas vías de la Sierra. Los hechos han sido grabados por habitantes de la zona y difundidos a través de redes sociales.

Reportes desde Cotacachi y Otavalo han informado que se estaría bloqueando la señal de internet en dichas comunidades.

Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) esta sería una medida de represión y silencio al paro nacional.

Otras organizaciones también se han pronunciado al respecto.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) sostuvo que este acto limita la posibilidad de informar sobre lo que está ocurriendo en el territorio.

“Esto constituye un intento de censura y represión de la libertad de expresión y se da junto con el avance de personal militar en la zona, lo que incrementa la tensión y situación de riesgo para la ciudadanía”, indicó la organización en un comunicado.

Las agrupaciones piden a las autoridades que se garantice el acceso a la información. (I)

Confirmado.net-El Universo