Los equipos clasificados al hexagonal por el campeonato de la Liga Ecuabet: Libertad FC se metió y desplazó a Deportivo Cuenca 

La fase inicial del campeonato ecuatoriano culminó este domingo, 28 de septiembre.

La fecha número 30 del campeonato ecuatoriano de fútbol, denominado comercialmente Liga Ecuabet, se jugó entre el sábado 27 y este domingo 28 de septiembre, y con ello culminó la primera fase del torneo local.

A continuación se jugarán dos hexagonales: uno principal, en el que los seis primeros equipos de la tabla de posiciones disputarán el título nacional, y el segundo, en el que los seis clubes siguientes pelearán por un cupo a la Copa Sudamericana.

Los últimos cuatro conjuntos de la tabla jugarán un cuadrangular en el que dos elencos descenderán a la serie B.

El hexagonal por el título nacional se jugará el próximo fin de semana. Esta será la instancia decisiva en la que se definirá al campeón y los dos cupos directos a la Copa Libertadores edición 2026.

Estos son los equipos que disputarán el hexagonal por el campeonato

Independiente del Valle (63 puntos)

Barcelona SC (54 unidades)

Liga de Quito (51 puntos)

Universidad Católica (49 puntos)

Orense (47 unidades)

Libertad (46 puntos)

Los equipos que jugarán esta instancia del torneo local mantendrán el puntaje alcanzado en la primera fase. El hexagonal se disputará en formato todos contra todos a ida y vuelta (diez fechas en total).

No habrá final, ya que el equipo que más puntos sume en esta fase será el campeón nacional.

En caso de empate en puntos en el primer lugar, se aplican los criterios de desempate establecidos por la Liga Pro (gol diferencia, goles marcados, enfrentamientos directos, etc.). (D)

Confirmado.net-El Universo