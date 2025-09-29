Nueva visa K china impulsará intercambios entre jóvenes talentos científicos y tecnológicos chinos y extranjeros 

BEIJING, China añadirá una visa K a sus categorías de visas ordinarias, disponible para jóvenes profesionales en ciencia y tecnología que cumplan los requisitos, anunció hoy lunes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

La nueva visa K de China permitirá estancias prolongadas y más flexibilidad a jóvenes científicos extranjeros, promoviendo cooperación e innovación global.Foto: Internet

Este nuevo tipo de visa tiene como objetivo facilitar los intercambios y la cooperación entre jóvenes profesionales chinos e internacionales en los campos de la ciencia y la tecnología, detalló el vocero Guo Jiakun en una rueda de prensa regular, al responder a una pregunta sobre este tema.

Según ha sido reportado, las nuevas normas entrarán en vigor el 1 de octubre.

En comparación con los 12 tipos de visa ordinaria existentes, la variante K ofrecerá mayor comodidad a sus titulares, incluyendo más entradas permitidas, períodos de validez más largos y estancias más largas.

Tras ingresar en China, los titulares de la visa K podrán participar en intercambios en ámbitos como la educación, la cultura y la ciencia y la tecnología, así como en las actividades empresariales y comerciales vinculadas.

Salvo requisitos específicos de edad, formación académica y experiencia laboral, las solicitudes de la visa K no requieren la invitación de un empleador o entidad nacional, y el proceso de solicitud también será más ágil.

Con información de Xinhua