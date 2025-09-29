Urgente!

September 29, 2025

Tristeza infinita por el asesinato de Efraín Fuerez en el marco del paro nacional

  septiembre 29, 2025
En el contexto del paro nacional, se registró el asesinato de Efraín Fuerez, artesano y maestro de construcción, padre de dos hijos.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales y organizaciones de derechos humanos, Fuerez habría recibido disparos durante una manifestación pacífica y, pese a encontrarse herido, fue posteriormente agredido físicamente junto a un acompañante que intentó auxiliarlo.

Fuerez era reconocido en su comunidad por participar en marchas ciudadanas, incluidas movilizaciones en rechazo a los femicidios. En declaraciones previas a su muerte, expresó: “Nunca me va a alcanzar la vida para ver a un Ecuador sin corrupción”.

Organizaciones como la CONAIE y la Inredh han condenado el hecho y responsabilizado a las Fuerzas Armadas por lo ocurrido, señalando un uso excesivo de la fuerza en el control de las protestas. Asimismo, se ha exigido a las autoridades una investigación independiente que determine responsabilidades y garantice justicia.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni los resultados de las primeras indagaciones.

