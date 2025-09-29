Tristeza infinita por el asesinato de Efraín Fuerez en el marco del paro nacional

En el contexto del paro nacional, se registró el asesinato de Efraín Fuerez, artesano y maestro de construcción, padre de dos hijos.
De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales y organizaciones de derechos humanos, Fuerez habría recibido disparos durante una manifestación pacífica y, pese a encontrarse herido, fue posteriormente agredido físicamente junto a un acompañante que intentó auxiliarlo.
Fuerez era reconocido en su comunidad por participar en marchas ciudadanas, incluidas movilizaciones en rechazo a los femicidios. En declaraciones previas a su muerte, expresó: “Nunca me va a alcanzar la vida para ver a un Ecuador sin corrupción”.
Organizaciones como la CONAIE y la Inredh han condenado el hecho y responsabilizado a las Fuerzas Armadas por lo ocurrido, señalando un uso excesivo de la fuerza en el control de las protestas. Asimismo, se ha exigido a las autoridades una investigación independiente que determine responsabilidades y garantice justicia.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni los resultados de las primeras indagaciones.