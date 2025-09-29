Tristeza infinita por el asesinato de Efraín Fuerez en el marco del paro nacional

En el contexto del paro nacional, se registró el asesinato de Efraín Fuerez, artesano y maestro de construcción, padre de dos hijos.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales y organizaciones de derechos humanos, Fuerez habría recibido disparos durante una manifestación pacífica y, pese a encontrarse herido, fue posteriormente agredido físicamente junto a un acompañante que intentó auxiliarlo.

🚨| Conversé con un vecino de Efraín Fuerez, padre de dos hijos:



«Un vecino muy querido. Tenía dos hijitos. Era artesano y un muy buen maestro de construcción. Sabemos que lo mataron con tres disparos. Estuvimos en el paro. Me dijo: 'nunca me va a alcanzar la vida para ver a un…

Fuerez era reconocido en su comunidad por participar en marchas ciudadanas, incluidas movilizaciones en rechazo a los femicidios. En declaraciones previas a su muerte, expresó: “Nunca me va a alcanzar la vida para ver a un Ecuador sin corrupción”.

Organizaciones como la CONAIE y la Inredh han condenado el hecho y responsabilizado a las Fuerzas Armadas por lo ocurrido, señalando un uso excesivo de la fuerza en el control de las protestas. Asimismo, se ha exigido a las autoridades una investigación independiente que determine responsabilidades y garantice justicia.

⭕ Denunciamos el asesinato de Efraín Fuerez, comunero kichwa de 46 años de #Cotacachi, acribillado con tres disparos por las Fuerzas Armadas en la Panamericana Norte, durante la represión ordenada por @DanielNoboaOk contra el legítimo #ParoNacional2025.

Exigimos verdad,…



Exigimos verdad,… pic.twitter.com/WaAckOU18U — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 28, 2025

#DefiendeTusDerechos | INREDH acompañó todo el proceso de levantamiento del cuerpo y autopsia de Efraín Fuerez, asesinado por militares. Ya en su casa, en Cuicocha, sus familiares piden a las organizaciones que no se lo olvide y que se luche por la justicia.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni los resultados de las primeras indagaciones.