September 29, 2025

Suspenden clases presenciales en distritos cercanos a Quito y Latacunga por el paro nacional

La decisión se toma tras la jornada más violenta de protestas registrada el 28 de septiembre en Cotacachi, provincia de Imbabura. 

En el séptimo día del paro nacional en Ecuador, el Ministerio de Educación informó que cuatro distritos educativos cercanos a Quito mantendrán clases virtuales este lunes 29 de septiembre.

Fotos:Rolando Enríquez/API

La medida se aplicará en instituciones focalizadas de Otavalo, Cotacachi, Cayambe, Tabacundo y en el casco urbano de Latacunga.

La decisión se toma tras la jornada más violenta de protestas registrada el 28 de septiembre en Cotacachi, provincia de Imbabura, donde un comunero murió y 12 militares resultaron heridos durante enfrentamientos.

Según la Cartera de Estado, el objetivo de activar la modalidad no presencial es “garantizar la continuidad del proceso educativo sin interrupciones, priorizando la protección de la comunidad educativa”, además de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El paro, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tras la eliminación del subsidio al diésel, mantiene bloqueadas varias carreteras y afecta principalmente a provincias de la Sierra norte y centro, incluida la capital. (I)

Confirmado.net – El Universo

