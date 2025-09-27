Manifestantes denuncian represión violenta durante protestas en Cuenca

La jornada de protesta en la capital azuaya terminó con fuerte represión policial. Ciudadanos denuncian detenciones

a jornada de protesta en Cuenca cerró con una fuerte represión policial. La marcha que inició en horas de la tarde y se mantenía en los exteriores de la Gobernación del Azuay.

Manifestantes de Cuenca fueron reprimidos con violencia luego de pintar la frase «fuera Noboa» sobre la calle Simón Bolívar.Cortesía

La convocatoria fue a partir de las 17:00 de este jueves, 25 de septiembre de 2025, en el Centro Histórico de la ciudad hasta donde llegaron representantes del Frente Unido de Trabajadores, estudiantes universitarios y organizaciones de mujeres.

¿Qué desató la violencia en la jornada de protesta?

Según versión de la periodista Nicole Torres la protesta se mantenía pacífica hasta las 19:00 cuando los asistentes pintaron en la calle Simón Bolívar la frase «Fuera Noboa» y en ese momento la fuerza pública habría reforzado su presencia en la zona con más agentes.

