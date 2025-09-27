Urgente!

Manifestantes denuncian represión violenta durante protestas en Cuenca
Israel podría quedar fuera del fútbol internacional
Extrabajadores de Petroecuador reclaman por demoras en los pagos de sus liquidaciones
Actuar durante los primeros dos minutos tras una parada cardiorrespiratoria aumenta la supervivencia a más del 70%
September 27, 2025

Manifestantes denuncian represión violenta durante protestas en Cuenca

  • septiembre 27, 2025
  • 0
  • 57
  • 1 Min Read

La jornada de protesta en la capital azuaya terminó con fuerte represión policial. Ciudadanos denuncian detenciones

a jornada de protesta en Cuenca cerró con una fuerte represión policial. La marcha que inició en horas de la tarde y se mantenía en los exteriores de la Gobernación del Azuay

Manifestantes de Cuenca fueron reprimidos con violencia luego de pintar la frase «fuera Noboa» sobre la calle Simón Bolívar.Cortesía

La convocatoria fue a partir de las 17:00 de este jueves, 25 de septiembre de 2025, en el Centro Histórico de la ciudad hasta donde llegaron representantes del Frente Unido de Trabajadores, estudiantes universitarios y organizaciones de mujeres

¿Qué desató la violencia en la jornada de protesta?

Según versión de la periodista Nicole Torres la protesta se mantenía pacífica hasta las 19:00 cuando los asistentes pintaron en la calle Simón Bolívar la frase «Fuera Noboa» y en ese momento la fuerza pública habría reforzado su presencia en la zona con más agentes

Más información en Expreso

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020