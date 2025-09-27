Urgente!

Manifestantes denuncian represión violenta durante protestas en Cuenca
Israel podría quedar fuera del fútbol internacional

Después de que un grupo de expertos de la ONU calificara el accionar de Israel como «genocidio», aumenta la presión sobre Israel. Como primer organismo deportivo internacional, la UEFA podría suspenderlo..

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) está a punto de decidir si suspende a Israel. Según la agencia Associated Press y el diario británico Times, una mayoría del comité ejecutivo de la UEFA estaría dispuesta a votar a favor. La causa: la guerra en Gaza y un informe de una comisión de la ONU que acusa a Israel de «genocidio». La UEFA aún no se ha pronunciado oficialmente, pero la votación podría ocurrir la próxima semana.

Qatar juega un papel clave en la campaña para expulsar a Israel. Medios y agencias informan que el emirato lleva semanas haciendo un intenso lobby para sumar votos en el comité ejecutivo de la UEFA. La presión aumentó después de un ataque aéreo del Ejército de Israel contra blancos de Hamás en Doha el 9 de septiembre.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también ha sido crítico con Israel en varias ocasiones y ha planteado la opción de excluir al país del deporte internacional como una forma de presión. España e Irlanda incluso han pedido suspender el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel, aunque dentro de la UE mantienen esa postura casi en solitario.

Por ahora no hay pronunciamiento público de la Federación Alemana de Fútbol (DFB). Tradicionalmente el Gobierno alemán y la DFB mantienen lazos estrechos con Israel. No obstante, el vicepresidente de la DFB, Hans-Joachim Watzke, forma parte del comité ejecutivo de la UEFA y, según los medios, estaría entre la «amplia mayoría” que apoya la suspensión.

