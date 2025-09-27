Extrabajadores de Petroecuador reclaman por demoras en los pagos de sus liquidaciones

Los excolaboradores de la empresa pública aseguraron que no recibían «sueldos dorados». A inicios de agosto la estatal desvinculó a más de 900 empleados.

Alrededor de 30 extrabajadores de Petroecuador protagonizaron un plantón en los exteriores de la empresa pública para reclamar que la entidad no cumple a tiempo con el pago de las liquidaciones que les corresponden. Aseguran que los retrasos, en algunos casos, llevan más de dos meses.

La protesta se desarrolló de manera pacífica la mañana del viernes 26 de septiembre, afuera del edificio matriz de la estatal, ubicado en el norte de Quito.

Con carteles y consignas, los extrabajadores exigieron una pronta solución a sus pedidos.

En los exteriores del edificio matriz de Petroecuador, en Quito, el 26 de septiembre de 2025, un grupo de extrabajadores de la empresa pública realizó una protesta por sus liquidaciones. Foto: Vanessa Silva Cruz

Y rechazaron que desde la empresa pública se les haya etiquetado como burócratas con “sueldos dorados”, que recibían altas remuneraciones que no eran compatibles con sus cargos. Aseguraron que sus salarios estaban apegados a normativas vigentes.

“No somos políticos, no dependemos de ningún partido político. Lo que pedimos es que se haga justicia. No entendemos cómo no se cumplen con las obligaciones estatales, y sí, en cambio, se habla de compensaciones y bonos a los distintos sectores sociales (debido a la eliminación del subsidio al diésel). No mientan, cumplan con todos. Todos tenemos familias, tenemos necesidades. Nuestro pedido es que se hagan los pagos respectivos y justos”, dijo Andrea Zurita, quien fue desvinculada de la empresa en julio pasado.

La extrabajadora señaló que a ella y a varios de sus excompañeros les ha resultado difícil encontrar un nuevo empleo y no tienen recursos para emprender algo propio.

Otro excolaborador de Petroecuador, quien prefirió no dar su nombre, dijo que la desvinculación masiva de trabajadores “es una injusticia”, al igual que el no pago a tiempo de sus liquidaciones.

“De una u otra manera, todos hemos sido perjudicados. Nuestros derechos han sido vulnerados, porque ninguno es un vago, ninguno es un ‘pipón’, ninguno es un terrorista ni ha tenido un sueldo dorado. Nuestros sueldos siempre han sido acordados de acuerdo al sector en el que trabajamos. No ganábamos más ni menos, sino lo justo“, expresó.

Agregó que hay casos de extrabajadores que han llegado a procesos de conciliación en el Ministerio del Trabajo y no reciben los valores que les correspondía por el tiempo que laboraron en la empresa.

