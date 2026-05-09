México inaugurará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una celebración histórica

Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla estarán entre los artistas principales.

El jueves 11 de junio, el mundo tendrá los ojos puestos en México, que inaugurará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una celebración llena de sonido, color y un profundo significado. En el Estadio Ciudad de México sonará la primera nota de un torneo que se vivirá entre Canadá, México y Estados Unidos, al unísono de una pasión compartida por el futbol que conecta a millones de personas en todo el mundo.

La ceremonia de apertura en el Estadio de la Ciudad de México, que preparará el escenario principal 90 minutos antes del inicio del partido, reunirá a algunas de las voces latinas más conocidas en la industria de la música a nivel mundial. Entre los talentos que subirán al escenario para dar vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentran Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla.

México será la primera nación del torneo en inaugurar una trilogía de ceremonias de apertura que continuará en Canadá y Estados Unidos. Producidas en colaboración con Balich Wonder Studio, cada ceremonia está conectada por un hilo creativo común que reimagina el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA a través del prisma de la cultura de cada país sede. En México, este concepto cobra vida a través del intrincado y festivo arte del papel picado, un poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría.

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