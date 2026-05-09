Confirmado: Instagram elimina la protección en los mensajes privados y usuarios quedan expuestos desde este 8 de mayo

Instagram dejó de ofrecer cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos desde este 8 de mayo de 2026. La decisión de Meta genera preocupación entre expertos en privacidad digital, ya que la plataforma podría volver a acceder y analizar el contenido de las conversaciones privadas de millones de usuarios.

Instagram elimina el cifrado de extremo a extremo en los chats

Meta confirmó la eliminación definitiva del cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos (DMs) de Instagram, una función de seguridad que había sido introducida de forma opcional en 2023.

Con este cambio, las conversaciones privadas en la red social ya no contarán con la protección que impedía que terceros —incluyendo la propia plataforma— accedieran al contenido de los mensajes.

La modificación empezó a aplicarse oficialmente desde este viernes 8 de mayo de 2026.

Qué significa perder el cifrado en Instagram

El cifrado de extremo a extremo es una tecnología de seguridad digital que garantiza que solo el emisor y el receptor puedan leer un mensaje.Cuando este sistema está activo:

Los mensajes se codifican automáticamente

Nadie externo puede acceder al contenido

Ni siquiera la empresa propietaria puede leer las conversaciones

Sin esta protección, Meta recupera la capacidad técnica de analizar textos, imágenes, audios y archivos compartidos mediante Instagram Direct.

Meta asegura que casi nadie usaba esta función

La compañía explicó que la decisión responde al bajo nivel de adopción del cifrado entre los usuarios de Instagram.

“Muy pocas personas estaban optando por la mensajería cifrada de extremo a extremo en los DM”, señaló un portavoz de Meta.

Además, la empresa recomendó descargar previamente cualquier contenido importante antes de la eliminación definitiva de la herramienta.

Organizaciones enfocadas en privacidad digital consideran que la decisión podría tener implicaciones más profundas.

Plataformas como Proton advirtieron que, sin cifrado, Meta podría volver a utilizar la información de las conversaciones para:

Alimentar algoritmos publicitarios

Mejorar sistemas de inteligencia artificial

Analizar comportamiento de usuarios

Colaborar con investigaciones oficiales

La medida reabre el debate global sobre la protección de datos personales en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

WhatsApp, Signal y Telegram: las alternativas más seguras

Tras la decisión de Instagram, muchos usuarios buscan aplicaciones con mayores estándares de privacidad.

WhatsApp

Aunque también pertenece a Meta, mantiene el cifrado de extremo a extremo activado por defecto en mensajes, llamadas y videollamadas.

Signal

Es considerada una de las plataformas más seguras del mundo. Utiliza cifrado de código abierto y no recopila datos de los usuarios.

Telegram

Ofrece cifrado solo en los llamados “chats secretos”. Las conversaciones normales permanecen almacenadas en servidores de la plataforma.

El debate sobre privacidad digital vuelve al centro de atención

La eliminación del cifrado en Instagram ocurre en medio de crecientes discusiones sobre inteligencia artificial, publicidad personalizada y vigilancia digital.

Especialistas advierten que millones de usuarios desconocen el alcance que puede tener la recopilación de información dentro de aplicaciones cotidianas.

El cambio también podría afectar a creadores de contenido, periodistas, activistas y usuarios que utilizan Instagram como canal de comunicación frecuente.

Qué deben hacer los usuarios de Instagram

Expertos en ciberseguridad recomiendan:

Evitar compartir información sensible por Instagram Direct

Descargar conversaciones o archivos importantes

Revisar configuraciones de privacidad

Utilizar aplicaciones con cifrado robusto para temas confidenciales

El cambio ya está vigente desde este 8 de mayo de 2026.

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Con información de El Universo