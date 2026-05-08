Toque de queda en Quito golpea a farmacias barriales y deja atención nocturna en manos de grandes cadenas

Las restricciones por el toque de queda en Quito están provocando el cierre anticipado de farmacias barriales y la desaparición progresiva de los tradicionales turnos de 24 horas.

En sectores como La Vicentina, La Floresta y La Mariscal, vecinos enfrentan dificultades para conseguir medicinas durante la noche, mientras las grandes cadenas concentran cada vez más este servicio.

Farmacias pequeñas dejan de atender en la madrugada por temor a la inseguridad

En varios barrios tradicionales de Quito, las pequeñas farmacias han reducido sus horarios de atención debido al incremento de la inseguridad y las restricciones de movilidad nocturna.

En La Vicentina, una farmacia barrial que operaba toda la noche dejó de ofrecer atención 24 horas desde inicios de mayo.

Su propietaria, Inés Portilla, explicó que decidió cerrar antes por temor a la delincuencia.

“Aquí andan muchos carros sin placa y la delincuencia está tenaz”, comentó.

La comerciante ahora atiende entre las 06:30 y las 22:00, horario que considera más seguro tanto para ella como para su familia.

Vecinos tienen más dificultades para conseguir medicinas

El cierre de farmacias nocturnas está afectando directamente a moradores que necesitan medicamentos fuera del horario habitual.

En barrios como La Vicentina y La Floresta, los vecinos aseguran que encontrar una farmacia abierta durante la madrugada se ha vuelto cada vez más complicado.

Muchos ciudadanos que salen antes del toque de queda buscando medicinas se encuentran con locales cerrados, especialmente en emergencias o necesidades médicas imprevistas.

La Floresta y La Mariscal también sienten el impacto

En La Floresta, los negocios farmacéuticos mantienen horarios limitados y ya no existen turnos de 24 horas.

Elizabeth Herrera, encargada de una farmacia del sector, explicó que los establecimientos ahora operan desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche.

La reducción de actividad nocturna también impacta el movimiento comercial y cambia la dinámica tradicional de barrios históricos de Quito.

Especialistas y comerciantes advierten que este fenómeno acelera procesos de transformación urbana y reduce servicios de proximidad para residentes antiguos.

Grandes cadenas mantienen el control de la atención nocturna

Mientras las farmacias barriales cierran más temprano, las grandes cadenas farmacéuticas mantienen parte de sus operaciones nocturnas.

En avenidas como la 6 de Diciembre y Portugal, algunos locales continúan atendiendo hasta las 02:00 bajo protocolos especiales de movilidad.

Los trabajadores de estas cadenas son trasladados mediante recorridos autorizados y cuentan con documentos para circular durante las restricciones.

Esto ha provocado que la atención de emergencias médicas nocturnas quede prácticamente concentrada en grandes empresas.

Familias de pacientes enfrentan complicaciones cerca de hospitales

El problema se agrava en zonas cercanas a hospitales importantes de Quito.

En sectores alrededor del Hospital Eugenio Espejo, la Maternidad Isidro Ayora y el Hospital Baca Ortiz, varias farmacias independientes permanecen cerradas durante la noche.

La situación obliga a familiares de pacientes a trasladarse largas distancias para conseguir medicamentos urgentes.

La falta de opciones cercanas incrementa los costos de movilización y genera preocupación entre quienes requieren atención inmediata.

Inseguridad y restricciones cambian el modelo de atención farmacéutica

El toque de queda y el aumento de hechos delictivos están transformando el funcionamiento tradicional de las farmacias barriales en Quito.

Durante años, muchos pequeños negocios operaron como puntos de apoyo comunitario en emergencias médicas nocturnas, especialmente en sectores residenciales.

Ahora, el riesgo de robos, sanciones o incidentes de seguridad está llevando a los propietarios a reducir horarios y limitar servicios.

La tendencia podría consolidar aún más el dominio de grandes cadenas farmacéuticas en la atención nocturna de la capital.

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Con información de El Universo