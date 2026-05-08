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China no registra ningún caso de infección por virus de los Andes en personas
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May 8, 2026

China no registra ningún caso de infección por virus de los Andes en personas

  • mayo 8, 2026
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BEIJING, En China no se han registrado casos de infección en humanos por la cepa de hantavirus que se cree que está relacionada con un brote mortal a bordo de un crucero, según informó hoy viernes la autoridad sanitaria del país.

La declaración del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China (CDC, siglas en inglés) se produjo después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informara de un brote de infecciones por hantavirus en un crucero que zarpó de Argentina, el cual, hasta el jueves, se había cobrado la vida de tres personas.

Un responsable de la OMS declaró el jueves que cinco de los ocho casos notificados en el crucero han sido confirmados por análisis de laboratorio como infecciones por hantavirus y que el virus en cuestión es el virus de los Andes.

Según el comunicado del CDC, el virus de los Andes no tiene actualmente ningún huésped natural conocido en China y no se han registrado en el país casos de infección en humanos relacionados con esta cepa.

Los hantavirus son un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores.

Se conocen más de 20 cepas que causan enfermedades en los seres humanos, y los síntomas varían considerablemente según la cepa.

A diferencia de la mayoría de los hantavirus, que por lo general no se transmiten entre personas, el virus de los Andes se ha relacionado anteriormente con casos aislados de transmisión entre personas.

El CDC señaló que reducir el contacto con roedores sigue siendo la estrategia principal para prevenir la infección por hantavirus.

Entre las medidas recomendadas se incluyen mantener limpios los hogares y los lugares de trabajo, y evitar el contacto directo con roedores, sus excrementos y sus cadáveres.

Fuentes de la OMS indicaron que, dado el período de incubación del virus de los Andes, es posible que se notifiquen más casos, pero añadieron que la OMS ha calificado el riesgo general para la salud pública como bajo.

Con información de – Xinhua

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