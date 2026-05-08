Comunidad Andina ordena a Ecuador y Colombia eliminar aranceles y frenar la guerra comercial

La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) ordenó a Ecuador y Colombia retirar los aranceles recíprocos impuestos a las importaciones de productos de ambos países, al considerar que estas medidas vulneran el programa de liberación comercial del bloque regional. La decisión marca un nuevo capítulo en la tensión económica y política entre los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro.

La CAN concluye que los aranceles violan acuerdos regionales

La Secretaría General de la Comunidad Andina emitió este jueves 7 de mayo de 2026 tres resoluciones relacionadas con las restricciones comerciales impuestas entre Ecuador y Colombia.

El organismo, liderado por Gonzalo Gutiérrez, determinó que los aranceles aplicados por ambos países afectan el programa de liberación de la CAN y constituyen restricciones al comercio subregional andino.

Como resultado, ordenó a Quito y Bogotá retirar las medidas en un plazo de diez días hábiles.

Ecuador deberá retirar tasas de hasta el 75 %

Uno de los recursos presentados por Colombia cuestionaba las restricciones impuestas por Ecuador a las importaciones colombianas y el uso exclusivo del paso de Rumichaca para ciertos productos.

La CAN dispuso que Ecuador elimine los aranceles vigentes, que actualmente alcanzan el 75 %, y reporte oficialmente el levantamiento de estas medidas.

Además, el organismo concluyó que la denominada tasa de seguridad aplicada por Ecuador, que llegó al 100 %, también incumple las normas comunitarias establecidas en el Acuerdo de Cartagena.

Colombia también deberá desmontar sus medidas comerciales

La resolución de la CAN no solo afecta a Ecuador.

El organismo regional también determinó que los aranceles aplicados por Colombia a productos ecuatorianos vulneran el sistema de libre comercio andino.

Por ello, ordenó al gobierno de Gustavo Petro retirar las restricciones comerciales en el mismo plazo de diez días hábiles e informar sobre el cumplimiento de la disposición.

Cómo comenzó la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia

La crisis comercial entre ambos países se inició el 21 de enero de 2026.

Ese día, el presidente Daniel Noboa anunció un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, argumentando falta de reciprocidad y una supuesta ausencia de acciones contundentes de Colombia contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El gobierno de Gustavo Petro respondió aplicando la misma medida a los productos ecuatorianos.

Posteriormente, Ecuador elevó el arancel al 50 % en febrero y luego al 100 % desde el 1 de mayo, medida que Colombia replicó.

Ecuador ya había anunciado una reducción parcial

Antes del pronunciamiento de la CAN, el Gobierno ecuatoriano informó una reducción parcial de la denominada tasa de seguridad.

La Presidencia anunció el pasado 4 de mayo que el gravamen bajaría del 100 % al 75 % a partir del 1 de junio.

Sin embargo, la resolución de la Comunidad Andina obliga ahora a eliminar completamente estas medidas.

Impacto económico y comercial para ambos países

La disputa arancelaria generó preocupación entre exportadores, importadores y sectores industriales de Ecuador y Colombia.

Empresarios de ambos países alertaron sobre:

Incremento de precios en productos importados

Afectación a cadenas logísticas

Menor competitividad regional

Riesgo de desabastecimiento en ciertos sectores

Analistas consideran que la decisión de la CAN busca evitar una escalada comercial que podría debilitar aún más el intercambio económico entre dos de los principales socios andinos.

Qué es el programa de liberación de la CAN

El programa de liberación de la Comunidad Andina establece que los países miembros deben garantizar libre comercio de mercancías dentro del bloque.

Las restricciones arancelarias unilaterales pueden ser consideradas incompatibles con el Acuerdo de Cartagena, tratado base de la CAN.

La resolución de este jueves refuerza el papel del organismo regional como árbitro en disputas comerciales entre sus integrantes.

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Con información de El Universo