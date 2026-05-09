China critica restricciones discriminatorias de la UE sobre inversores solares chinos

BEIJING, China rechaza firmemente la designación infundada de China como un supuesto «país de alto riesgo» por parte de la Unión Europea (UE) y su decisión de restringir el apoyo financiero a proyectos que utilizan inversores solares chinos, de acuerdo con el Ministerio de Comercio.

Un portavoz de la cartera hizo estas declaraciones en respuesta a informes de medios según los cuales funcionarios de la UE habrían declarado que el bloque prohibiría el apoyo financiero a proyectos que usen inversores solares de «países de alto riesgo, como China».

Los inversores son dispositivos que convierten la corriente continua de los paneles solares en corriente alterna para su uso en hogares e instalaciones industriales.

«Sin ninguna evidencia concreta, la UE ha designado por primera vez a China como un ‘país de alto riesgo’ y, sobre esa base, ha prohibido la financiación de proyectos que utilicen inversores chinos», dijo el vocero.

«Esto constituye un acto de estigmatización contra China y somete a los productos chinos a un trato injusto y discriminatorio.

China rechaza y se opone firmemente a esta medida», agregó.

El funcionario también señaló que etiquetar a China como un «país de alto riesgo» socavará la confianza mutua entre China y Europa, perturbará la cooperación económica y comercial bilateral, y pondrá bajo amenaza la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro entre China y la UE ya nivel mundial.

«A largo plazo, existe el riesgo de desacoplamiento e interrupción de las cadenas de suministro», añadió. Según el portavoz, las medidas forzadas de la UE para excluir productos chinos violan los principios del mercado y la competencia justa.

«Estas acciones no solo perjudican los intereses de las empresas chinas, sino que también se volverán en contra de la propia UE, afectando su transición verde y la seguridad energética», advirtió.

China insta a la UE a cesar de inmediato la práctica de estigmatizar a China al categorizarla como «país de alto riesgo» ya retirar las medidas injustas y discriminatorias contra los productos chinos, dijo el vocero, quien agregó que China seguirá de cerca y evaluará cuidadosamente el impacto de las políticas de la UE sobre los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, así como sobre las cadenas industriales y de suministro China-UE.

El país tomará las acciones necesarias para proteger los derechos e intereses legales de las empresas chinas, de acuerdo con el portavoz.

Con información de – Xinhua