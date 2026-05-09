Flores ecuatorianas llevan a Quito al top 4 de carga aérea en América Latina

El auge de las exportaciones de flores ecuatorianas impulsó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito hasta el cuarto lugar en el ranking de carga aérea de América Latina y el Caribe. El crecimiento consolida a Ecuador como uno de los principales actores logísticos de la región y fortalece la posición internacional de la flor ecuatoriana en mercados de Europa, Asia y América.

Quito entra al top 4 regional de carga aérea

El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito alcanzó el cuarto puesto en el ranking regional de carga aérea elaborado por el Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC).

La terminal aérea ecuatoriana quedó detrás de:

El Dorado de Bogotá

Guarulhos de São Paulo

Felipe Ángeles de Ciudad de México

El avance representa un importante salto para Quito, que en 2024 ocupaba el quinto lugar en la clasificación regional.

Las flores ecuatorianas lideran el crecimiento

El principal motor detrás del crecimiento del aeropuerto quiteño son las exportaciones de flores.

Según datos oficiales, la flor ecuatoriana representa el 92 % del volumen total de carga que sale desde el aeropuerto Mariscal Sucre.

La alta demanda internacional de rosas y otras flores premium producidas en Ecuador ha fortalecido la actividad logística y aérea del país.Los principales destinos de exportación incluyen mercados de:

Estados Unidos

Europa

Asia

América Latina

Quito superó a importantes aeropuertos de la región

Con este crecimiento, el aeropuerto de Quito logró superar a terminales internacionales relevantes como:

Santiago de Chile

Viracopos en Campinas, Brasil

Otros centros logísticos regionales

El ascenso consolida al Mariscal Sucre como uno de los principales hubs de exportación aérea de Sudamérica.

Más de 405 mil toneladas de carga en 2025

El último informe de ACI-LAC reveló que durante 2025 el aeropuerto de Quito movilizó más de 405.024 toneladas métricas de carga.

La cifra representa un incremento del 11 % en comparación con el año anterior.

El crecimiento refleja el fortalecimiento del comercio exterior ecuatoriano y la recuperación de sectores estratégicos vinculados a exportaciones no petroleras.

La flor ecuatoriana gana más espacio en el mercado mundial

La flor ecuatoriana continúa posicionándose entre las más valoradas del mundo por su calidad, tamaño y duración.

El sector florícola se ha convertido en uno de los pilares de las exportaciones no tradicionales del Ecuador y genera miles de empleos directos e indirectos.

La creciente demanda internacional ha impulsado inversiones en:

Infraestructura logística

Transporte aéreo especializado

Tecnología de conservación

Cadenas de frío para exportación

El aeropuerto Mariscal Sucre fortalece su papel estratégico

El desempeño del aeropuerto de Quito también evidencia el fortalecimiento de su infraestructura operativa y capacidad logística.

Especialistas consideran que el crecimiento de la terminal aérea puede atraer nuevas rutas internacionales y ampliar la competitividad ecuatoriana en comercio exterior.

Además, el posicionamiento regional mejora la imagen del país como plataforma exportadora para productos perecibles de alto valor agregado.

Exportaciones impulsan la economía ecuatoriana

El dinamismo de las exportaciones florícolas se produce en un contexto donde Ecuador busca fortalecer sectores distintos al petróleo.

Las flores se mantienen como uno de los productos ecuatorianos con mayor presencia internacional, especialmente en fechas clave como:

San Valentín

Día de la Madre

Temporadas festivas globales

El incremento de las exportaciones también beneficia a sectores vinculados como transporte, logística y comercio exterior.

Exportaciones no petroleras impulsan la economía ecuatoriana

Ecuador fortalece su presencia en mercados internacionales

Industria florícola ecuatoriana: crecimiento y desafíos

Aeropuerto de Quito amplía operaciones de carga internacional

Con información de El Universo