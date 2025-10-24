Venezuela inicia ejercicios militares para defenderse de los ataques del “imperio”

El presidente Nicolás Maduro advirtió que su país enfrenta una «guerra militar y comunicacional”.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia y cuerpos policiales de Venezuela comenzaron este jueves ejercicios militares en las zonas costeras del país para «continuar aceitando la maquinaria» con el propósito de hacer frente a las amenazas externas, especialmente de EE.UU., informan medios locales.

El presidente Nicolás Maduro explicó que el objetivo de las maniobras —que durarán 72 horas— es «activar todas las fuerzas, todos los equipos militares de inmediato para la defensa de los puntos de acción en toda la costa venezolana, desde el Zulia hasta el estado Sucre”.

También fueron desplegados equipos de defensa de alta tecnología en 73 puntos del país, incluyendo sistemas antiaéreos.

Maduro recordó que desde hace diez semanas Venezuela enfrenta una guerra militar, así como una «guerra comunicacional» mediante campañas de desinformación, por lo que instó a la población a combatirla.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, destacó que el despliegue de la FANB apunta a alcanzar el «punto óptimo» de articulación, coordinación y preparación de todo el país para hacer frente al despliegue estadounidense en el Caribe.

«Estamos haciendo operaciones de reconocimiento de rutas terrestres, de vigilancia aérea, operaciones de exploración y radioeléctricas también, levantamiento de drones, operaciones anfibias en algunas partes de las costas venezolanas y saturación, y profilaxis también policial en algunas partes de las zonas costeras», expresó.

Agradecimiento

El presidente venezolano también agradeció a Rusia y a otros países aliados, como China, por el suministro de equipo militar, que han permitido que «todas las costas venezolanas estén cubiertas». «Gracias al presidente [Vladímir] Putin, gracias a Rusia y gracias a muchos amigos en el mundo, Venezuela tiene un equipamiento para garantizar la paz», afirmó.

Previamente, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, había expresado su «reconocimiento» a la declaración del Gobierno de Rusia, que insta a poner fin a los bombardeos indiscriminados en el Caribe por parte de EE.UU. «Agradecemos profundamente el apoyo y la solidaridad manifestados hacia el pueblo de Venezuela, así como la defensa de nuestro derecho inalienable a la paz y a la protección de nuestra soberanía», indicó en un comunicado.

El mayor «escudo»

Además, Maduro advirtió a la oposición y al Gobierno estadounidense que las fuerzas revolucionarias están listas para activar su «mayor escudo» contra las pretensiones imperiales. «Si algún día se atrevieran, por aquí o por allá, aquí está el mayor escudo que tiene el país: la clase obrera«, declaró.

Aseguró que si se produjera una agresión extranjera que lograra derrocar a su Gobierno, sería la clase obrera la que lo devolvería al poder: «No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria, de la clase obrera, campesina, en las calles, hasta que se retomara el poder para hacer una revolución aún más radical».

«Hermanos y hermanas, tomen esto como una orden, la orden está dada: si se atrevieran, ni un alfiler se movería en este país y verían el desfile de millones de hombres y mujeres con fusiles en los cuerpos combatientes de la clase obrera, los campesinos, los pescadores y los barrios de todo el país. No lo digo por decirlo, lo digo porque lo hemos ensayado y lo hemos tenido preparado», aseguró.

Confirmado.net – RT