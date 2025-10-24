Tras 31 días de bloqueo, Policía y Fuerzas Armadas liberan las vías en Pichincha e Imbabura

Los trabajos de despeje de vías empezaron durante la tarde del martes 22 de octubre.

En un operativo, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegaron un gran contingente para liberar las vías en el norte del país, luego de 31 días inmersas en movilizaciones por el paro nacional.

El anuncio del cese a las protestas, por parte del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, dio paso para que la fuerza pública, en la voz del ministro del Interior, John Reimberg, confirme la apertura de la Panamericana norte E35, que conduce desde Calderón, en Pichincha, hasta Ibarra, en Imbabura.

De este modo, el ECU911 informó que los tramos entre Cajas Jurídico, Tabacundo, Pedro Moncayo, La Virgen, Loma Gorda, redondel del Cajas, Cayambe, San Miguel del Prado, Santa Ana – Olmedo, Santa María de Milán, parque de Yaznán, Bola de Guachalá, Santa Marianita de Pingulmí y Cangahua se encuentran completamente habilitados en la provincia de Pichincha para la libre circulación vehicular.

Mientras que en Imbabura, la Panamericana norte E35, desde Ibarra hasta el sector de Carabuela, el tramo entre Ibarra y Urcuquí, Ibarra – Esmeraldas, Ibarra – Tulcán, así como el tramo entre Atuntaqui – Otavalo y Cotacachi – Otavalo, también se encuentran despejados.

Cerca de las 10:00 de este jueves, 23 de octubre, militares resguardaron una marcha pacífica convocada por la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) para precautelar la seguridad de los manifestantes y evitar que vuelvan a cerrar la arteria.

En Otavalo, las autoridades llegaron para limpiar los escombros de las calles y retirar los adoquines que servían como barricadas, junto con demás implementos utilizados para obstaculizar el paso.

De momento, las autoridades de seguridad no han tenido problemas relacionados con disturbios o enfrentamientos con los comuneros que regresaron a sus territorios luego de un mes completo en movilizaciones. (I)

