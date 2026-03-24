Un estudio revela cómo afectan los ultraprocesados a la fertilidad y el desarrollo embrionario

«Nuestros hallazgos sugieren que una dieta baja en UPF sería lo mejor para ambos miembros de la pareja, no solo para su propia salud, sino también para sus posibilidades de embarazo y la salud de su hijo por nacer», indicó la doctora Romy Gaillard.

Un equipo de investigadores neerlandeses ha demostrado por primera vez que el consumo elevado de alimentos ultraprocesados (UPF, por sus siglas en inglés) —que contienen altos niveles de azúcares añadidos, grasas saturadas y trans, sal y aditivos, mientras carecen de fibra, vitaminas y otros nutrientes esenciales— no solo afecta a la fertilidad masculina, sino también ralentiza el crecimiento embrionario, informa Medical Express.

El estudio, publicado este martes en la revista científica Human Reproduction, analizó a 831 mujeres y 651 hombres que participaron en el programa ‘Generation R Next’, un estudio que ha seguido a parejas de padres desde antes de la concepción de sus hijos hasta su infancia. Las parejas fueron incluidas durante el período previo a la concepción o durante el embarazo entre 2017 y 2021.

Para evaluar el desarrollo embrionario, los científicos realizaron ecografías transvaginales a las siete, nueve y once semanas de gestación, midiendo la longitud cráneo-rabadilla, que indica el tamaño y crecimiento del embrión, y el volumen del saco vitelino.

Hallazgos clave

Los investigadores evaluaron la dieta de los padres mediante un cuestionario en la semana 12 de embarazo, clasificando los alimentos como ultraprocesados o no. El consumo medio de UPF fue del 22 % en mujeres y 25 % en hombres. Luego, relacionaron esos datos con el tiempo de concepción y el desarrollo embrionario.

En las mujeres, el consumo elevado de UPF no se relacionó de forma clara con mayor riesgo de subfertilidad —más de doce meses para lograr el embarazo o necesidad de técnicas de reproducción asistida— pero sí con un crecimiento embrionario ligeramente más lento y con un menor tamaño del saco vitelino en la séptima semana de embarazo.

En los hombres, en cambio, un alto consumo de ultraprocesados se asoció con mayor riesgo de subfertilidad y un mayor tiempo hasta la concepción. «Esta asociación puede explicarse por la sensibilidad de los espermatozoides a la composición de la dieta, mientras que el consumo materno de UPF puede influir directamente en el entorno del útero en el que se desarrolla el embrión desde el inicio de la vida», explicó la autora principal del estudio, Celine Lin.

«Estas diferencias en el desarrollo humano temprano fueron pequeñas, pero son importantes desde una perspectiva de investigación y a nivel poblacional», subrayó Lin. Por su parte, la doctora Romy Gaillard afirmó: «Nuestros hallazgos sugieren que una dieta baja en UPF sería lo mejor para ambos miembros de la pareja, no solo para su propia salud, sino también para sus posibilidades de embarazo y la salud de su hijo por nacer».

Al tratarse de un estudio observacional, los investigadores advierten que no se pueden establecer relaciones causales directas. Serán necesarios nuevos estudios en poblaciones diversas para confirmar estos hallazgos y explorar los mecanismos biológicos subyacentes, como el impacto de los aditivos, los microplásticos o el bajo valor nutricional de los ultraprocesados.

Confirmado.net – RT