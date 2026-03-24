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¿Qué día cae Semana Santa en el 2026?
March 24, 2026

¿Qué día cae Semana Santa en el 2026?

  • marzo 24, 2026
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Durante estos días los creyentes acuden a misa y participan en las celebraciones que se llevan a cabo en sus parroquias, como el rezo del Vía Crucis.

Semana Santa, una de las fechas religiosas más significativas en el calendario cristiano, se conmemora con actos que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

A la Semana Santa se le llamaba en un principio la Gran Semana. Ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice días santos. Este año 2026 la semana sagrada empieza el domingo 29 de marzo y culmina el domingo 5 de abril.

Durante estos días los creyentes acuden a misa y participan en las celebraciones que se llevan a cabo en sus parroquias, como el rezo del Vía Crucis.

El quinto feriado del año corresponde al Viernes Santo, que en este 2026 cae el 3 de abril. Es uno de los feriados más importantes en Ecuador por la importancia religiosa y económica para la ciudadanía.

El viernes 3 de abril se une al sábado 4 y domingo 5 de abril. (I)

Confirmado.net – El Universo

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