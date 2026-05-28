Independiente del Valle trae a Ecuador a los gigantes del fútbol mundial y sacude la industria deportiva con el IDV Sports Summit III

Ecuador volverá a mirar al deporte como una industria multimillonaria y de innovación global. Independiente del Valle reunirá el próximo 4 y 5 de junio en Quito a ejecutivos y líderes internacionales vinculados al Atlético de Madrid, LaLiga Business School, Atlético Mineiro, Chivas FC y la Federación de Fútbol de Portugal, en un encuentro que busca transformar la visión del deporte ecuatoriano hacia el negocio, la tecnología y el emprendimiento.

El fútbol deja de ser solo pasión y se convierte en una industria estratégica

El Estadio Banco Guayaquil será el escenario del IDV Sports Summit III, un evento que promete poner a Ecuador en el mapa de las grandes conversaciones deportivas de América Latina. La cita reunirá a referentes internacionales que discutirán los temas que hoy mueven millones de dólares en la industria: innovación, inteligencia deportiva, sostenibilidad, marketing, formación de talento y modelos de negocio.

La expectativa crece porque el evento no solo conecta al fútbol con el espectáculo, sino con el futuro económico del deporte. El Summit llega en un momento en el que los clubes buscan reinventarse frente a nuevas audiencias digitales, plataformas tecnológicas y modelos globales de monetización.

Entre los conferencistas internacionales destacan Diego Sánchez, Director Comercial del Atlético de Madrid; Edouard Legendre, representante de LaLiga Business School; Debora Saldanha, Head de Innovación de Atlético Mineiro; Yeray Romera, Senior Manager de Negocios Internacionales de Chivas FC; y Carlos Carneiro, de la Federación de Fútbol de Portugal.

Banco Guayaquil apuesta por el emprendimiento deportivo en Ecuador

Uno de los anuncios que más expectativa genera es la continuidad del Programa Dream Time, impulsado por Banco Guayaquil desde 2023 para identificar y potenciar emprendimientos deportivos en el país.

La convocatoria estará abierta hasta el 29 de mayo de 2026 y busca encontrar proyectos capaces de revolucionar el ecosistema deportivo ecuatoriano. Los tres finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus iniciativas frente a un jurado especializado durante el Summit, en un escenario de alto impacto mediático y empresarial.

“El IDV Sports Summit III conecta al deporte ecuatoriano con líderes y tendencias que están transformando la industria deportiva a nivel global. Es un espacio para aprender, compartir ideas e impulsar el futuro del deporte desde Ecuador”, señaló Guillermo Lasso Alcívar, presidente ejecutivo de Banco Guayaquil.

Influencers, exfutbolistas y creadores digitales también serán protagonistas

El evento también incorporará voces nacionales vinculadas al deporte y la comunicación digital. Participarán Luis Fernando Saritama, Wendy Montiel y Nicolás Muñoz, además de creadores de contenido como Bocha, Don Fútbol y Anca, quienes se han convertido en figuras influyentes dentro de las nuevas audiencias deportivas.

La organización contará además con el respaldo académico de la Universidad San Francisco de Quito y con Enchufe.tv como socio estratégico de contenido, reforzando el componente mediático y digital del encuentro.

IDV busca consolidar a Ecuador como referente deportivo regional

Con este tipo de iniciativas, Independiente del Valle fortalece su posicionamiento internacional como uno de los clubes más innovadores de América Latina. El modelo IDV ya no solo se analiza por sus éxitos deportivos y exportación de talentos, sino también por su capacidad para construir una plataforma de negocios, formación y proyección global.

El IDV Sports Summit III buscará consolidar a Quito como un punto de encuentro regional para el debate sobre el futuro del deporte, en una industria que mueve miles de millones de dólares y redefine la economía del entretenimiento a nivel mundial. FIN