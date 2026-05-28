Mundial 2026 golpeado por las lesiones: 16 figuras ya quedaron fuera de la Copa del Mundo

Brasil, Argentina, España y Países Bajos encabezan la lista de selecciones afectadas por las lesiones a pocas semanas del inicio del Mundial 2026

El Mundial 2026 todavía no comienza, pero las lesiones ya están cambiando el panorama de varias selecciones favoritas.

A pocas semanas del arranque de la Copa del Mundo, al menos 16 futbolistas quedaron oficialmente descartados tras sufrir graves problemas físicos durante la temporada.

Brasil aparece como el combinado más golpeado hasta el momento, mientras que Argentina, España y Países Bajos también perdieron piezas importantes para el torneo.

La situación genera preocupación entre los cuerpos técnicos y altera la planificación de varias selecciones candidatas al título mundial.

Uno de los casos más recientes y mediáticos es el del español Fermín López, quien sufrió una fractura del quinto metatarsiano mientras jugaba con el FC Barcelona.

Fermín López se suma a las bajas sensibles del Mundial

El atacante español fue operado tras confirmarse la gravedad de la lesión y quedó fuera de la Copa del Mundo 2026.

La noticia impactó especialmente en España debido al gran momento futbolístico que atravesaba el jugador.

Tras la intervención quirúrgica, Fermín López expresó su frustración en redes sociales y aseguró que ahora apoyará a su selección desde casa.

Aunque Luis de la Fuente sí incluyó a Lamine Yamal en la lista preliminar, España sigue pendiente de la evolución física de algunos futbolistas que llegarían con tiempos ajustados.

Brasil pierde figuras clave antes del Mundial 2026

Brasil aparece como la selección más afectada por las lesiones.

La Canarinha ya confirmó las ausencias de Rodrygo Goes, Éder Militão y Estevao.

Rodrygo sufrió una rotura de ligamentos cruzados y menisco mientras jugaba con Real Madrid, una lesión que prácticamente lo dejó sin posibilidades de disputar el torneo.

En tanto, Militão no logró recuperarse completamente tras una recaída física y también quedó descartado.

Las bajas representan un duro golpe para una de las selecciones favoritas al título.

Países Bajos, Argentina y España también sufren bajas importantes

La lista de lesionados continúa creciendo en otras selecciones europeas y sudamericanas.

Países Bajos perdió a Xavi Simons y Jerdy Schouten, mientras Argentina no podrá contar con Joaquín Panichelli ni Juan Foyth.

España, además de Fermín López, también sufrió la baja de Samu Omorodion.

El impacto deportivo es considerable debido a que varios de estos futbolistas llegaban en gran nivel competitivo antes de lesionarse.

Lista de futbolistas lesionados que se pierden el Mundial 2026

Jugador Selección Club Hugo Ekitiké Francia Liverpool Luis Malagón México América Rodrygo Goes Brasil Real Madrid Joaquín Panichelli Argentina Estrasburgo Juan Foyth Argentina Villarreal Samu Omorodion España Porto Takumi Minamino Japón AS Monaco Jack Grealish Inglaterra Aston Villa Mohamed Salisu Ghana AS Monaco Serge Gnabry Alemania Bayern Munich Éder Militão Brasil Real Madrid Xavi Simons Países Bajos Tottenham Fermín López España FC Barcelona Estevao Brasil Chelsea Jerdy Schouten Países Bajos PSV Patrick Agyemang Estados Unidos Derby County

Brasil lidera la lista de selecciones más afectadas

Hasta el momento, así quedan las selecciones con más bajas confirmadas:

Selección Bajas Brasil 3 Argentina 2 España 2 Países Bajos 2 Francia 1 México 1 Japón 1 Inglaterra 1 Ghana 1 Alemania 1 Estados Unidos 1

Las lesiones están modificando las aspiraciones de varios equipos y obligan a los entrenadores a replantear convocatorias y esquemas tácticos.

Todavía hay jugadores en duda para el Mundial

Además de las ausencias confirmadas, algunas figuras todavía luchan contra el tiempo para llegar a la Copa del Mundo.

Cristian Romero, Giorgian de Arrascaeta y Lamine Yamal permanecen bajo seguimiento médico y mantienen opciones de disputar el torneo.

Argentina y Uruguay aún no presentan sus listas definitivas y tienen plazo hasta el 1 de junio para oficializar sus convocatorias.

La incertidumbre médica mantiene en alerta a varias selecciones a pocos días del inicio del Mundial 2026.

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Con información de – El Universo