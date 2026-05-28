DT de Alemania defiende el regreso de Manuel Neuer antes del Mundial 2026: “Con él somos mejores”

Julian Nagelsmann respaldó la convocatoria del histórico arquero alemán pese a las críticas por sus lesiones y ya piensa en el duelo mundialista ante Ecuador

La selección de Alemania, uno de los rivales de Ecuador en el Mundial 2026, volvió a colocar a Manuel Neuer en el centro del debate futbolístico internacional.

El entrenador alemán Julian Nagelsmann defendió públicamente la convocatoria del histórico arquero del Bayern Múnich, cuyo regreso a la selección después de dos años ha generado cuestionamientos debido a sus recientes problemas físicos.

“Con Manu somos mejores que sin él”, afirmó el seleccionador alemán al justificar nuevamente la presencia del experimentado guardameta en la lista para la Copa del Mundo.

Las declaraciones llegan mientras Alemania afina detalles para su debut mundialista, donde compartirá grupo con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Manuel Neuer vuelve a la selección tras dos años

El regreso de Manuel Neuer representa uno de los temas más comentados dentro del fútbol alemán.

El arquero estuvo fuera de la selección durante dos años y en ese período Oliver Baumann asumió la titularidad durante toda la fase eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Sin embargo, Julian Nagelsmann decidió apostar nuevamente por la experiencia del histórico capitán alemán.

El técnico aseguró que Neuer mantiene liderazgo, jerarquía y experiencia suficiente para fortalecer al equipo en el torneo más importante del fútbol mundial.“No es un novato, ya conoce a todos”, explicó Nagelsmann durante una rueda de prensa.

Las lesiones de Neuer generan dudas en Alemania

La convocatoria del arquero no estuvo exenta de polémica.

Parte de la prensa alemana y varios analistas deportivos cuestionan el regreso del guardameta debido a sus reiteradas lesiones musculares durante las últimas temporadas.

Recientemente, Neuer se perdió la final de la Copa de Alemania con Bayern Múnich por molestias en el gemelo izquierdo.Incluso, Nagelsmann confirmó que el arquero no jugará el amistoso del domingo frente a Finlandia como medida preventiva.

“Fue una decisión del cuerpo técnico y él estuvo de acuerdo”, señaló el entrenador.

Oliver Baumann será titular ante Finlandia

Mientras Neuer continúa recuperándose físicamente, Oliver Baumann será el encargado de custodiar la portería alemana en el amistoso frente a Finlandia.Nagelsmann destacó el rendimiento del arquero y aseguró que responde plenamente a las exigencias del equipo.

“Jugará Oli y lo hará bien”, afirmó el DT alemán.

El cuerpo técnico analiza cuidadosamente la condición física de Neuer antes del amistoso posterior contra Estados Unidos, programado para el 6 de junio.

Alemania ya piensa en el Mundial y en Ecuador

Nagelsmann adelantó que los próximos amistosos servirán para probar la base del equipo titular que disputará el Mundial 2026.

Sin embargo, aclaró que Alemania no realizará cambios radicales por el resultado de uno o dos partidos de preparación.

“La idea de juego se ha ido construyendo durante tres años”, explicó el seleccionador.

Alemania debutará en la Copa del Mundo el 14 de junio frente a Curazao.

Luego enfrentará a Costa de Marfil el 20 de junio y cerrará la fase de grupos ante Ecuador el 25 de junio.

El partido frente a la Tricolor ya genera expectativa debido al crecimiento competitivo que ha mostrado Ecuador en los últimos procesos internacionales.

Ecuador y Alemania se preparan para uno de los duelos más atractivos del grupo

La selección ecuatoriana también se encuentra en plena preparación mundialista bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece.

La posible presencia de Manuel Neuer agrega un componente especial al duelo entre Alemania y Ecuador, especialmente por la experiencia y el peso histórico del arquero alemán.

Mientras Alemania apuesta por la experiencia de sus figuras, Ecuador confía en una generación joven consolidada en las principales ligas del mundo.

El choque entre ambas selecciones aparece como uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026.

Ecuador rumbo al Mundial 2026

Sebastián Beccacece y la preparación de La Tri

Manuel Neuer y su carrera en Alemania

Rivales de Ecuador en el Mundial

Convocados de la selección ecuatoriana

Con información de – El Universo