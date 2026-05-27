La bebida que Lionel Messi lleva a todas partes podría reducir cuatro veces la muerte celular, según estudios

La yerba mate gana popularidad mundial por sus posibles beneficios para la salud y ya dispara las exportaciones argentinas hacia China

La yerba mate, la tradicional bebida sudamericana inseparable de Lionel Messi, está viviendo un auge internacional impulsado tanto por la cultura deportiva como por nuevas investigaciones científicas sobre sus posibles beneficios para la salud.

El consumo de Ilex paraguariensis, conocida popularmente como yerba mate, ya no se limita a Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. En los últimos años, China se ha convertido en uno de los mercados de mayor crecimiento para este producto, mientras científicos investigan su potencial efecto antioxidante y neuroprotector.

Uno de los hallazgos que más atención ha generado es la posible reducción de hasta cuatro veces en la muerte celular observada en experimentos de laboratorio con extractos de yerba mate.

La bebida, asociada mundialmente a Lionel Messi y otros deportistas de élite, ahora también despierta interés en la comunidad científica internacional.

Las exportaciones de yerba mate hacia China crecieron 88 %

El crecimiento del mate en Asia se ha acelerado de forma notable desde 2021.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, las exportaciones de yerba mate hacia China aumentaron un 88 % en los últimos años.

Solo durante el primer trimestre de 2026, Argentina exportó alrededor de 214.000 kilogramos de yerba mate al mercado chino.Juan Luis Lorenzo, productor argentino y exportador de mate hacia China, aseguró al diario South China Morning Post que las ventas prácticamente se duplicaron durante el último año.

En China, el mate suele utilizarse como ingrediente para infusiones, bebidas aromatizadas y mezclas de té.

Lionel Messi ayudó a convertir el mate en fenómeno global

La imagen de Lionel Messi tomando mate se ha vuelto parte de la identidad pública del campeón del mundo.

El futbolista argentino suele llevar el mate consigo en concentraciones, viajes y entrenamientos, ayudando a que millones de personas alrededor del mundo asocien esta bebida con energía, salud y bienestar.

El fenómeno también se expandió gracias a otros deportistas sudamericanos y europeos que adoptaron la costumbre.

Actualmente, el mate se comercializa en mercados de América, Europa y Asia como una bebida energética natural y alternativa al café.

Estudios analizan el efecto del mate sobre enfermedades neurodegenerativas

Uno de los aspectos que más interés genera es el posible impacto de la yerba mate sobre enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson.

Juan Ferrario, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), explicó que experimentos de laboratorio mostraron una reducción de cuatro veces en la muerte celular cuando células neuronales fueron expuestas a extractos de yerba mate.

Según el investigador, los resultados se suman a estudios previos que sugieren que los consumidores habituales de mate podrían presentar menor riesgo de desarrollar Parkinson.

Ferrario indicó que uno de los compuestos más relevantes sería el ácido clorogénico, también presente en el café.

El mate contiene antioxidantes y vitaminas esenciales

Diversos estudios también destacan el aporte nutricional de la yerba mate.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) señaló que esta bebida contiene altos niveles de polifenoles, compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular.

Además, una preparación estándar de mate puede aportar:

62 % de la ingesta diaria recomendada de vitamina B1

36 % de la recomendación diaria de vitamina B6

Estas vitaminas participan en funciones relacionadas con el metabolismo energético, el sistema nervioso, la salud cerebral y la producción de células sanguíneas.

Investigaciones adicionales sugieren que el consumo regular de mate podría relacionarse con niveles más bajos de colesterol LDL (“colesterol malo”) y menores niveles de glucosa en sangre.

¿Por qué el mate genera un efecto distinto al café?

Aunque contiene cafeína, los expertos aseguran que el efecto estimulante del mate suele ser más gradual y prolongado que el del café.

Esto se debe a la presencia de teobromina, un compuesto que contribuye a una liberación más lenta de los efectos estimulantes.

Además, el mate normalmente se consume durante períodos largos y en grandes cantidades de agua, lo que favorece una absorción más progresiva de sus componentes.

Los especialistas también destacan el componente social y cultural de esta bebida.

“El mate une a las personas”, explicó Ferrario, al recordar que para el pueblo guaraní esta infusión era parte esencial de la vida cotidiana y de sus tradiciones ancestrales.

La yerba mate se consolida como bebida global

El crecimiento de las exportaciones y el interés científico están posicionando a la yerba mate como uno de los productos sudamericanos con mayor proyección internacional.

Mientras Lionel Messi continúa siendo uno de sus principales embajadores involuntarios, el mate gana espacio como una alternativa natural al café y al té en mercados de todo el mundo.

La combinación de tradición cultural, propiedades antioxidantes y popularidad deportiva está impulsando una nueva etapa para esta histórica bebida sudamericana.

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Con información de – El Universo