Cancilleres de China y Colombia prometen impulsar la cooperación práctica

NUEVA YORK, El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y su homóloga colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, se reunieron el martes en Nueva York, EE.UU. UU., donde acordaron fortalecer la cooperación.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, afirmó que, bajo la orientación estratégica de los jefes de Estado de ambos países, las relaciones entre China y Colombia han hecho avances decisivos.

La cooperación práctica ha alcanzado resultados fructíferos, especialmente desde que Colombia se sumó a la cooperación de la Franja y la Ruta, añadió.

China apoya el proceso de paz en Colombia y valora la adhesión a largo plazo del país al principio de una sola China, señaló Wang.

Expresó que China está dispuesta a impulsar la cooperación con Colombia en diversos ámbitos sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco, además de contribuir al progreso sostenido de la asociación estratégica entre China y Colombia.

Villavicencio manifestó que China es un país amante de la paz y confiable, por lo que fortalecer la cooperación con China es la elección compartida de todos los países de América Latina.

Afirmó que Colombia se adhiere al principio de una sola China y está lista para impulsar la práctica de cooperación con China en áreas como economía y comercio, inversión e infraestructura, y realizar nuevas contribuciones al desarrollo a largo plazo de las relaciones entre América Latina y China.

Con información de – Xinhua