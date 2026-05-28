Urgente!

Cancilleres de China y Colombia prometen impulsar la cooperación práctica
DT de Alemania defiende el regreso de Manuel Neuer antes del Mundial 2026: “Con él somos mejores”
La bebida que Lionel Messi lleva a todas partes podría reducir cuatro veces la muerte celular, según estudios
¿Estará Irán en el Mundial? Todo lo que se sabe
May 28, 2026

Cancilleres de China y Colombia prometen impulsar la cooperación práctica

  • mayo 27, 2026
  • 0
  • 54
  • 2 Min Read

NUEVA YORK, El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y su homóloga colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, se reunieron el martes en Nueva York, EE.UU. UU., donde acordaron fortalecer la cooperación.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, afirmó que, bajo la orientación estratégica de los jefes de Estado de ambos países, las relaciones entre China y Colombia han hecho avances decisivos.

La cooperación práctica ha alcanzado resultados fructíferos, especialmente desde que Colombia se sumó a la cooperación de la Franja y la Ruta, añadió.

China apoya el proceso de paz en Colombia y valora la adhesión a largo plazo del país al principio de una sola China, señaló Wang.

Expresó que China está dispuesta a impulsar la cooperación con Colombia en diversos ámbitos sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco, además de contribuir al progreso sostenido de la asociación estratégica entre China y Colombia.

Villavicencio manifestó que China es un país amante de la paz y confiable, por lo que fortalecer la cooperación con China es la elección compartida de todos los países de América Latina.

Afirmó que Colombia se adhiere al principio de una sola China y está lista para impulsar la práctica de cooperación con China en áreas como economía y comercio, inversión e infraestructura, y realizar nuevas contribuciones al desarrollo a largo plazo de las relaciones entre América Latina y China.

Con información de – Xinhua

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020