Pronóstico del clima para este 28 de mayo: altas temperaturas y radiación UV extrema en Ecuador

Ecuador enfrentará calor intenso y radiación UV extrema este 28 de mayo, advierte el Inamhi

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que este jueves 28 de mayo persistirán las altas temperaturas y niveles de radiación ultravioleta entre muy altos y extremadamente altos en varias zonas del país, especialmente en la Sierra y el Litoral.

La entidad mantiene activa la alerta meteorológica n.° 28 debido a las condiciones climáticas previstas hasta el 29 de mayo.

Altas temperaturas continuarán en varias regiones del país

De acuerdo con el pronóstico oficial del Inamhi, Ecuador registrará temperaturas elevadas durante la jornada de este jueves, con máximas que podrían alcanzar hasta los 33 °C en la Amazonía y 32 °C en Galápagos.

En el Litoral, las temperaturas oscilarán entre 23,5 °C y 30 °C, mientras que en la Sierra se prevén valores entre 8 °C y 27 °C.

En la Amazonía, las temperaturas estarán entre 18 °C y 33 °C.Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y mantenerse hidratados.

Radiación UV extremadamente alta en la Sierra

Uno de los principales factores de preocupación es el incremento de los índices de radiación ultravioleta (UV), que alcanzarán niveles muy altos y extremadamente altos en diferentes provincias del país.

Según el Inamhi, las zonas de la Sierra serán las más afectadas por la radiación UV extrema, acompañada además de ráfagas de viento en varios sectores.

Especialistas recomiendan el uso de protector solar, gafas con filtro UV, ropa ligera de manga larga y evitar actividades al aire libre entre las 10:00 y las 15:00.

Alerta meteorológica estará vigente hasta el 29 de mayo

La alerta meteorológica n.° 28 permanecerá activa entre el 26 y el 29 de mayo debido a la persistencia de altas temperaturas diurnas, incremento de radiación solar y condiciones secas en varias regiones del Ecuador.

El Inamhi monitorea permanentemente la evolución de estas condiciones climáticas y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales.

Recomendaciones ante el calor extremo y radiación UV

Las autoridades sugieren tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud por las altas temperaturas y la exposición solar extrema:

Consumir abundante agua.

Evitar la exposición directa al sol por tiempos prolongados.

Utilizar sombrero o gorra.

Aplicar protector solar constantemente.

No dejar niños ni mascotas dentro de vehículos cerrados.

Permanecer atentos a nuevos reportes meteorológicos.

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Con información de – El Universo