Trump relanza industria eléctrica estadounidense del carbón

El gobernante republicano, un negacionista del cambio climático, ordenó destinar fondos para mantener en funcionamiento las centrales térmicas de carbón y comprar la electricidad generada por ellas.

Donald Trump ordenó el miércoles (11.02.2026) al Pentágono comprar electricidad a centrales térmicas de carbón, en un nuevo intento del presidente estadounidense de relanzar una industria costosa, en declive, y que contribuye de manera importante al calentamiento climático .

El mandatario republicano firmó esta orden ejecutiva durante una ceremonia en la Casa Blanca, rodeado de mineros del carbón. El texto instruye al Pentágono a firmar acuerdos a largo plazo para el suministro de electricidad generada con carbón «para asegurar de que las instalaciones militares y los sitios esenciales de la defensa cuenten con un suministro ininterrumpido», según el Ejecutivo estadounidense.

El presidente también anunció que el Departamento de Energía proporcionará 175 millones de dólares a seis centrales eléctricas de carbón en Kentucky, Carolina del Norte, Ohio, Virginia y Virginia Occidental para mejoras.

Las empresas de servicios públicos habían estado eliminando gradualmente los generadores de carbón, que son importantes fuentes de emisiones de carbono relacionadas con el cambio climático.

Trump, quien ha calificado el cambio climático de engaño, ha prometido acelerar la infraestructura energética para satisfacer la creciente demanda de electricidad de la inteligencia artificial y los centros de datos.

El gobierno de Trump es un férreo opositor a las energías renovables, en particular la eólica, que considera poco confiables.

«Campeón indiscutible del carbón»

El carbón es «esencial para nuestra seguridad nacional», afirmó Trump durante la ceremonia de firma del decreto. En esa ocasión, representantes del sector también le otorgaron el título de «campeón indiscutible del carbón».

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, el republicano ha defendido el uso de lo que él llama «el limpio y hermoso carbón».

Esta política va en contra de las políticas anteriores de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también de la evolución del sector energético.

La producción de carbón ha disminuido considerablemente en Estados Unidos desde hace unos quince años, ya que esta fuente de energía ha sido sustituida progresivamente por el gas natural y las energías renovables, más baratas y más limpias.

En 2023, el carbón representó apenas algo más del 16% de la producción total de electricidad de Estados Unidos, frente a aproximadamente el 50% en 2000.

La administración Trump se dispone además a derogar, el jueves, un texto que sirve de fundamento a la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, lo que podría tener repercusiones en la regulación de las centrales eléctricas.

Confirmado.net – DW