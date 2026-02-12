Urgente!

Soberanía del puerto de Chancay: China rechaza advertencia de EE.UU. a Perú

China expresó su «fuerte insatisfacción» por las declaraciones de Estados Unidos sobre la soberanía del megapuerto peruano de Chancay y acusó a Washington de una «fabricación y difamación flagrantes» en relación con el proyecto desarrollado por la naviera estatal china Cosco.

Según EE. UU., «el dinero barato chino cuesta soberanía»

El portavoz del Ministerio de Exteriores Lin Jian afirmó este jueves (12.02.2026), en rueda de prensa, que China «se opone firmemente» a las declaraciones de la parte estadounidense.

Sus palabras llegan después de que la oficina de Latinoamérica del Departamento de Estado de EE. UU. advirtiera de que Perú podría quedar «imposibilitado» de supervisar el puerto bajo propietarios chinos «depredadores» y señalara que «el dinero barato chino cuesta soberanía».

Fallo judicial peruano favorable a empresa china

Las declaraciones se producen tras el fallo de un juez peruano, que excluyó al puerto privado de Chancay de ser regulado y fiscalizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de Perú, más allá de las tarifas de los servicios que brinda.

